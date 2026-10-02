Jairo Vélez supera a leyendas y rompe un récord en la Selección de Perú

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Jairo Vélez, el ecuatoriano nacionalizado peruano desde septiembre de 2024, es hoy por hoy el mejor jugador de la selección de ese país, al punto que en tan solo seis partidos implantó un récord que parecía imposible de alcanzar.

Jairo Vélez y su camino a la selección

Jairo Vélez nació el 21 de abril de 1995 en El Carmen, cantón de la provincia de Manabí. A inicios de 2017 tuvo su primer contacto con el fútbol de Perú contratado por el Club Deportivo Universidad San Martín de Porres.

En 2020 fue requerido nuevamente por el fútbol de aquel país y no volvió a salir. Universidad César Vallejo, Universitario y Alianza Lima desde esta temporada lo contrataron como un refuerzo estelar para sus plantillas.

Transfermarkt detalla que en estos tres equipos lleva jugados 259 partidos, anotó 51 goles y dio 50 asistencias. Esos números lo han posicionado como un jugador clase A en Perú y una de las cartas fijas en las convocatorias del combinado nacional.

Su debut se produjo el sábado 28 de marzo de este año en la derrota 2-0 contra Senegal en el Stade de France, portando la camiseta número 11 en su espalda, la misma que en el pasado se la pusieron Raúl Ruidíaz, Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Juan Carlos Oblitas.

El entrenador brasileño Mano Menezes lo incluyó en el 11 inicial junto a históricos como el portero Pedro Gallese y los jugadores de campo André Carrillo, Miguel Araujo y Yoshimar Yotún, mundialistas en Rusia 2018.

Estuvo en el terreno de juego hasta los 58 minutos, cuando fue reemplazado por Jairo Concha. Ese fue el punto de partida de una carrera que aún no tiene un techo y amenaza con volver a posicionar a los peruanos en los puestos estelares del fútbol sudamericano.

El ‘Corviche’ impuso un récord personal

El periodista Jesús Chirinos (administrador del sitio Son datos, no opiniones) publicó que el ‘Corviche‘ Vélez tiene el promedio de gol más alto de la Selección de Perú en toda su historia por los cinco goles anotados en seis partidos.

Su promedio es de 0,83 goles por partido, superando al 0,81 de Jorge Alcalde, jugador que brilló entre 1933 y 1952 en cuadros como Sport Boys, Deportivo Municipal y Universitario de su país y en River Plate, Banfield y Talleres de Remedios de Escalada de Argentina.

Formó parte del plantel de la ‘bicolor‘ que en 1939 obtuvo el título del Campeonato Sudamericano (hoy Copa América) disputado en Lima y en el que Ecuador ocupó el último lugar tras haber perdido los cuatro encuentros que jugó.

Supera en este ítem a verdaderas leyendas como Paolo Guerrero (0,32), Teófilo Cubillas (0,32), Jefferson Farfán (0,26), Teodoro ‘Lolo’ Fernández (0,75), Claudio Pizarro (0,24), Nolberto Solano (0,21), Roberto Palacios (0,15) y Hugo Sotil (0,29).

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