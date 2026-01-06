Ismael Rescalvo no continuará en Barcelona SC, estas son las razones de su salida

Barcelona Sporting Club inició el 2026 en medio de turbulencias institucionales y deportivas. A los problemas por deudas denunciados por los jugadores a finales del 2025, la retirada de Felipe Caicedo y el conflicto con Octavio Rivero, ahora se suma un nuevo capítulo, la salida de Ismael Rescalvo.

El entrenador español, que llegó a mediados del 2025 para reemplazar a Segundo Alejandro Castillo en un momento crítico para el club, no logró revertir la crisis deportiva.

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Por el contrario, su etapa terminó profundizando las dificultades del equipo, que no alcanzó ninguno de los objetivos trazados para la temporada.

Ismael Rescalvo deja de ser DT de Barcelona SC

El periodista César Luis Merlo confirmó este martes 6 de enero que Ismael Rescalvo no seguirá al mando de Barcelona SC.

La decisión también fue ratificada por periodistas de Guayaquil, quienes señalaron que la dirigencia ya notificó internamente su salida.

Aunque el club aún no emite un comunicado oficial, Barcelona Sporting Club sí anunció que el plantel iniciará su pretemporada 2026 este miércoles 7 de enero.

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Los números de un ciclo que no funcionó

Rescalvo dirigió 24 partidos durante sus meses en el club: 23 por LigaPro y 1 por Copa Ecuador.

Su registro final:

9 victorias

8 empates

7 derrotas

Rendimiento: 48,61%

29 goles a favor y 29 en contra

En el campeonato nacional, Barcelona terminó tercero, quedándose fuera de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y debiendo conformarse con disputar la segunda fase del torneo continental.

Sin embargo, el golpe más duro fue en la Copa Ecuador, donde Barcelona SC fue eliminado de manera prematura por Cuenca Juniors, club de Segunda Categoría (que posteriormente ascendió a la Serie B).

Un ciclo breve, turbulento y sin resultados

Barcelona contrató a Rescalvo esperando orden, consistencia y un impulso futbolístico para recomponer un 2025 complicado. Pero el equipo nunca encontró regularidad, la relación con el entorno se desgastó rápidamente y la directiva parece que decidió cerrar el ciclo antes de que inicie la nueva temporada.

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