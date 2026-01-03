El mundo del fútbol no fue ajeno a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de Estados Unidos. Eduard Bello, futbolista cuyos derechos económicos pertenecen a Barcelona SC y juega para la ‘Vinotinto’, referentes de la escuadra y otros jugadores se pronunciaron.

La publicación de Eduard Bello, de Barcelona SC, luego de la captura de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue aprehendido en una operación de Estados Unidos en la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026. Horas después del suceso, bello se pronunció por medio de sus redes sociales y dejó un mensaje.

El futbolista publicó un video en sus historias de Instagram en el cual se muestra a un grupo de sus compatriotas, con banderas venezolanas y camisetas de la selección, en una misma voz con una melodía. Dentro de este dice: “Venezuela, todo va a estar bien“.

Bello, además, complemento el post con una cita bíblica. “‘Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.‘ San Mateo 18:20″, escribió.

El mensaje de Eduard Bello tras lo sucedido en Venezuela pic.twitter.com/jTwAW4X7VJ — Javier Vaca (@alejovelasco_mx) January 3, 2026

Pese a que este 2026, el volante no tuvo minutos con la casaca de Barcelona SC, el equipo es dueño de sus derechos económicos. Para la vigente temporada, el equipo guayaquileño cedió al futbolista a Universidad Católica de Chile.

Gabriel Cichero, exfutbolista de la selección de Venezuela, y Juan Cuadrado, exseleccionado colombiano, también se pronunciaron

Gabriel Cichero y Juan Cuadrado, exfutbolistas de la selección de Venezuela y de Colombia, también brindaron su postura. Estos sin embargo, no dudaron en vitorear la caída de Nicolás Maduro y dirigirse a los venezolanos.

Cichero, defensa central que formó parte de la histórica ‘Vinotinto’ que quedó cuarta en la Copa América del 2011, también se expresó en sus redes. El exfutbolsita mostró una foto suya en la que celebraba un gol con la Vinotinto y adjuntó la siguiente frase: “Libertad 2026. Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y #mentalidadwinner“, manifestó.

Juan Cuadrado, futbolista del Pisa de Italia y mundialista con Colombia, también utilizó sus cuentas. El colombiano publicó una imagen con el texto: ‘volveremos, Venezuela’. Este también fue acompañado de otra expresión: “Feliz por mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, pero apareció el Rey de la justicia. Venezuela libre“, escribió.

¿Qué pasó con Nicolás Maduro y Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 3 de enero de 2026 que su país ejecutó con éxito una operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario, ambos fueron sacados del país por vía aérea, horas después de que se reportaran explosiones y movimientos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas.

El anuncio fue realizado en la red social Truth Social, donde Trump señaló que el operativo se desarrolló junto a fuerzas del orden estadounidenses. Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indicó que Maduro y Flores serían trasladados a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

La operación, denominada “Operation Absolute Resolve”, involucró a más de 150 aeronaves y efectivos de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, además de agencias de inteligencia. El alto mando militar aseguró que se neutralizaron defensas aéreas para permitir el ingreso a Caracas, sin que se registraran bajas estadounidenses, y que los detenidos quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

