Lionel Messi y el Inter Miami viajarán a Guayaquil en el 2026 para enfrentar a Barcelona SC en el Estadio Monumental. El acuerdo está sellado entre las partes involucradas y los hinchas cuentan los días para ver al argentino en directo.

El partido que tendrá como protagonista central a Lionel Messi y al Inter Miami ante Barcelona SC se disputará el sábado 7 de febrero de 2026. Este no será parte de la Noche Amarilla, sino uno de los juegos que ambas escuadras disputen como pretemporada.

Lionel Messi jugó en Guayaquil con Argentina

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, en horas de la tarde lanzó un primer guiño sobre la presencia de Lionel Messi en Guayaquil. En su cuenta personal de X publicó una fotografía del argentino con el Inter Miami.

Sin embargo, la publicación, pese a que tenía los comentarios desactivados, no fue tomada con mucho agrado por los internautas, quienes citaron el posteo para expresar su descontento por el nefasto año de los amarillos.

En el campeonato nacional no tienen opciones de ganar el título; en la Copa Ecuador fueron eliminados en los 16avos de final por el Cuenca Juniors, equipo de la Segunda Categoría, y en la Copa Libertadores hicieron un pésimo papel al quedar fuera en la fase de grupos.

Pese a este panorama, la fiebre por ver a Messi ante BSC rápidamente inundó las redes sociales, y los detalles poco a poco se empezaron a conocer sobre este partido amistoso que espera atraer la atención de los hinchas canarios.

El martes 29 de marzo de 2022, el Estadio Monumental de Guayaquil se vistió de gala para recibir a la Selección Argentina, campeona vigente de América, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

Fue la única vez que Lionel Messi pisó este campo con la camiseta albiceleste en su carrera. El partido, que finalizó 1-1, tuvo la intensidad de un encuentro de cierre de clasificación, a pesar de que ambos equipos ya tenían asegurado su boleto mundialista.

La noche en la capital económica ecuatoriana se convirtió en un gran festejo, impulsado más por la clasificación de Ecuador que por el desarrollo del juego en sí.

Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en el diez argentino. Messi, portador de la cinta de capitán, ofreció destellos de su calidad, aunque la acumulación de partidos y la tranquilidad de tener el pasaje a Catar en el bolsillo pudieron haberle restado la chispa habitual.

El encuentro se le puso de cara a Argentina muy pronto, con un gol de Julián Álvarez que reflejó el momento de solidez del equipo de Lionel Scaloni. A pesar de la ventaja, la ‘Pulga’ se mostró activo, buscando asociarse con sus compañeros en el mediocampo y lanzando ataques punzantes.

El punto de inflexión llegó en el descuento del segundo tiempo, cuando una mano en el área sancionada por el VAR permitió a Enner Valencia igualar el marcador desde el punto penal.

El gol final sirvió para desatar la euforia local, mientras que, para Argentina, representó el cierre de unas exitosas eliminatorias que dieron paso a la consecución del título de la Copa del Mundo en diciembre del mismo año.

Lionel Messi en el Monumental