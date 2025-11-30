Lionel Messi cumplió uno de sus grandes objetivos en Estados Unidos. Este sábado 29 de noviembre, el argentino lideró al Inter Miami para ganar el título de la Conferencia Este tras golear 5-1 al New York City FC, un triunfo que clasificó al club a la primera final de la MLS en su historia.

Las ‘Garzas’ dominaron de principio a fin, con un triplete de Tadeo Allende como figura complementaria y con Messi manejando el ritmo del equipo en cada ataque.

Con esta victoria, el Inter Miami avanzó a la disputa de la MLS Cup, que se jugará el 6 de diciembre.

La final se celebrará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde el Inter Miami enfrentará al Vancouver Whitecaps, donde juega Thomas Müller.

Será un duelo especial, ya que Messi y Müller volverán a encontrarse en una final por primera vez desde el recordado Mundial de Brasil 2014.

Messi y una temporada estratosférica

La campaña 2025 de Lionel Messi ha sido de cifras históricas. Fue la máxima figura de la MLS, liderando al Inter Miami en cada fase del torneo con actuaciones determinantes.

Messi ganó el MVP de la MLS 2025 y también el premio a máximo goleador de la liga.

En temporada regular jugó 28 partidos, marcó 29 goles y dio 16 asistencias. Mientras que, en los playoffs disputó 5 partidos, anotó 6 goles y aportó 5 asistencias.

En total, Messi acumula:

33 partidos

35 goles

21 asistencias

56 participaciones directas de gol

2870 minutos jugados

Esto significa que Messi anota o asiste cada 51 minutos, una cifra descomunal que confirma que sigue siendo el futbolista más diferencial de la MLS.

El argentino en el Inter Miami

Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi se ha convertido en el mejor jugador del club y de toda la MLS.

En poco más de dos años, ha disputado 87 partidos, en los que ya es el máximo goleador histórico de la institución con 77 anotaciones, además de registrar 42 asistencias.

En este periodo, Messi ha conquistado tres títulos: la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024 y la Conferencia Este 2025.

Ahora, el argentino va por el trofeo más importante del fútbol estadounidense: el campeonato de la MLS.