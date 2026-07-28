La IFAB admite el error en la roja a Breel Embolo ante Argentina

La expulsión de Breel Embolo volvió a instalarse en el centro de la polémica arbitral del Mundial 2026 luego de que la International Football Association Board (IFAB) admitió un error arbitral en el juego entre Suiza y Argentina.

Breel Embolo fue mal expulsado en el Mundial 2026

La IFAB publicó este martes 28 de julio una nueva circular en la que aclaró el alcance del protocolo del VAR y dejó en evidencia que la intervención realizada en el Argentina vs. Suiza no se ajustó al reglamento vigente.

La acción ocurrió en los cuartos de final, cuando empataban 1-1 el pasado sábado 11 en el estadio de Kansas City. Los europeos habían logrado la merecida igualdad cinco minutos antes por intermedio de Dan Ndoye.

En el minuto 72, Embolo fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simulación, una decisión que nació después de la revisión del VAR y que terminó condicionando el encuentro.

Inicialmente, el árbitro portugués João Pinheiro había mostrado tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por la acción. Sin embargo, tras recibir la recomendación del VAR, anuló esa amonestación y sancionó a Embolo por considerar que había simulado la falta.

La IFAB explicó en la circular 34 que el VAR sí puede intervenir cuando existe un error en la identificación del futbolista amonestado. No obstante, precisó que esa facultad no permite revisar ni modificar la infracción señalada por el árbitro sobre el terreno de juego.

El organismo recordó que una tarjeta amarilla, cuando no supone una segunda amonestación, únicamente puede revisarse para identificar correctamente al jugador infractor. La naturaleza de la acción sancionada no puede cambiar mediante una revisión en video.

La circular también hace referencia a los cambios introducidos en la normativa mediante la circular 32. Entre ellos figura la posibilidad de revisar expulsiones originadas por una segunda amarilla manifiestamente incorrecta o corregir errores de identidad al mostrar tarjetas disciplinarias.

La IFAB hará revisiones

La IFAB anunció que, 10 años después de la implantación del VAR, iniciará una revisión completa del protocolo para estudiar posibles modificaciones que permitan mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, aunque esos cambios todavía no forman parte de las reglas de juego.

La aclaración no modifica el resultado del Argentina vs. Suiza, que terminó con triunfo 3-1 de los sudamericanos en la prórroga, lo que les permitió avanzar a las semifinales, donde derrotaron 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

En la final cayeron ante España por 1-0 con el agónico gol de Ferran Torres, acabando con el reinado de la Copa del Mundo implantado en Catar 2022, cuando se impusieron en la tanda de penales ante Francia, quedándose con el afamado título de selecciones.

*Con información de EFE.

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