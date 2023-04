Horarios para la octava fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol

Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli celebrando el gol que le dio el triunfo a Independiente del Valle sobre Barcelona SC. Foto: Twitter @IDV_EC.

La octava fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol se jugará del viernes 28 al domingo 30 de abril de 2023, con una cerrada disputa entre Independiente del Valle y Barcelona.

En las siete primeras fechas el líder es Independiente del Valle con 16 puntos. En la segunda casilla asoma Barcelona SC con 15 puntos. En la tercera y cuarta posición, con 14 puntos se ubican el sorprendente Orense y Aucas, el actual campeón de la LigaPro.



La octava jornada arranca el viernes 28 de abril con dos partidos. Primero se verán las caras Aucas vs. Guayaquil City y en segundo turno Emelec vs. Independiente del Valle, en lo que se proyecta como uno de los duelos más atractivos de esta fecha.



El sábado el choque que más destaca es el que apurarán al final de la tripleta de duelos el Técnico Universitario vs. Barcelona SC en el Bellavista de Ambato.



Los guayaquileños llegan a este partido con la intención de incrementar a cinco los partidos ganados de forma consecutiva en la LigaPro y, dependiente del resultado de Independiente del Valle, escalar hasta el primer lugar en la tabla de posiciones.



La fecha se cerrará con El Nacional visitando a Delfín en el Reales Tamarindos de Portoviejo.​

LigaPro - octava fecha

Día: 28 de abril

Partido: Aucas vs. Guayaquil City

Hora: 17:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Emelec vs. Independiente del Valle

Hora: 20:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star+​

Día: 29 de abril

Partido: Deportivo Cuenca vs. Gualaceo

Hora: 13:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Universidad Católica vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Técnico Universitario vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Bellavista

Transmiten: GolTV / Star+​

Día: 30 de abril

Partido: Cumbayá vs. Mushuc Runa

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Libertad FC vs. Orense

Hora: 15:30

Estadio: Reina del Cisne

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Delfín vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: Reales Tamarindos

Transmiten: GolTV / Star+

