¿Cuándo y dónde ver los partidos de la sexta fecha de la LigaPro?

Redacción Bendito Fútbol

Una nueva jornada de la LigaPro Serie A de Ecuador arranca este viernes 12 de agosto. La sexta fecha de la segunda fase se cerrará el lunes 15.

Mushuc Runa y Orense ponen en marcha los ocho partidos de esta jornada que poco a poco empieza a achicar el margen de error para los 16 clubes. El partido se jugará en el Estadio Bellavista de Ambato desde las 19:00.

Este encuentro también marcará la despedida de Andrés García de la dirección técnica de Orense. Sin contar este compromiso, dirigió 36 partidos por la LigaPro, ganó nueve, empató 16 y fue derrotado en los 11 restantes. Esto equivale a que consiguió el 39% de puntos disputados.

En la jornada sabatina destaca el partido de 9 de Octubre y Aucas, a jugarse desde las 17:30. Los 'Orientales' buscan los tres puntos que los mantengan como líderes en solitario, mientras que el 'Súper 9' requiere sumar escapar del descenso.

Desde las 20:00 en el Monumental, Barcelona SC y Universidad Católica, saltan a la cancha con la necesidad de ganar el encuentro para seguir muy de cerca a los punteros o, en una combinación de resultados, apoderarse del primer sitial.

El domingo el encuentro más atractivo es el que jugarán desde las 18:00 en el Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito y Emelec. Ambas escuadras saben que el resultado que más les conviene es la victoria, por lo que se vislumbra un encuentro en el que ninguno se guardará nada.

La fecha se cierra el lunes en el Alejandro Serrano Aguilar con el juego entre Deportivo Cuenca y Delfín.

LigaPro - Segunda fase - Fecha 6

12 de agosto

19:00 Mushuc Runa vs. Orense

​

13 de agosto

15:00 Independiente del Valle vs. Gualaceo



17:30 9 de Octubre vs. Aucas



20:00 Barcelona SC vs. Universidad Católica

​

14 de agosto

13:00 Cumbayá vs. Macará



15:30 Técnico Universitario vs. Guayaquil City



18:00 Liga de Quito vs. Emelec

​

15 de agosto

19:00 Deportivo Cuenca vs. Delfín

¿Dónde verlo?

Gol TV.

Direct TV.

Star+.