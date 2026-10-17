(Video) Gresca entre hinchas de Liga de Quito y Aucas no deja detenidos

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El partido entre Liga de Quito y Aucas trajo consigo el enfrentamiento entre hinchas e incidentes tanto en los instantes previos como después del compromiso. Los hechos se registraron en los exteriores de estadio Gonzalo Pozo Ripalda y dentro de este.

La pelea entre aficionados de Liga de Quito y Aucas

La tarde de este sábado 17 de octubre del 2026 se llevó a cabo el partido entre albos y orientales por la tercera fecha de la liguilla por el título. Antes del compromiso, sin embargo, los aficionados de cada escuadra tuvieron un cruce en los exteriores del reducto aurigrana.

Grupos identificados con los dos equipos iniciaron una reyerta en la vía pública. Estos, separados por bandos, se arrojaron proyectiles y hubo uso de pirotecnia. La situación fue disuadida tras la presencia de la fuerza pública.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a EL COMERCIO que los actos no dejaron detenidos. El compromiso se llevó con normalidad a partir de las 16:30. Albos y orientales firmaron un empate de 1-1.

Incidentes marcaron la previa del Aucas vs. Liga de Quito en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. ⚠️🏟️ Hinchas de ambos equipos se enfrentaron en los exteriores del escenario deportivo, donde se registraron peleas, lanzamiento de proyectiles y uso de pirotecnia. La presencia policial y su intervención evitó que la situación escale. El Superclásico capitalino se jugó durante este sábado 17 de octubre del 2026 por la tercera fecha de la liguilla por el título. Albos y orientales igualaron 1-1. 📹: Cortesía / Soledad Rodríguez — El Comercio (@elcomerciocom) October 18, 2026

El empate entre albos y orientales en la liguilla por el título

En el plano futbolístico Aucas fue el equipo que golpeó primero en el Superclásico capitalino. A los 13 minutos, Ayrton Preciado desbordó por el sector izquierdo y sacó un remate que fue contenido a medias por Gonzalo Valle; Braian Oyola apareció atento al rebote y marcó el 1-0 para los orientales.

A partir de allí, Liga intentó adelantar líneas, aunque le costó generar opciones claras durante buena parte del primer tiempo. El empate albo llegó recién en el tiempo añadido de tal etapa del compromiso.

Tras una pelota parada, el VAR llamó al árbitro para revisar un agarrón de Mateo Burdisso sobre Michael Estrada dentro del área. Luego de observar la acción, el juez sancionó penal y el propio Estrada se encargó de convertirlo para establecer el 1-1 antes del descanso.

Los incidentes después del compromiso entre Aucas y Liga de Quito

El pan nuestro de todos los fines de semana en el fútbol ecuatoriano… https://t.co/Mx6P1j2grH — Didi Gómez (@didigomezz) October 17, 2026

Luego del compromiso, los inconvenientes no se alejaron del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. En los graderíos se produjo un nuevo incidente.

En videos difundidos en redes sociales se expuso cómo hubo nuevas trifulcas entre los presentes al momento de abandonar el estadio. Ante tales hechos, las Policía Nacional debió volver a intervenir y evitar una escalada de los actos.

El siguiente partido de Liga de Quito será el sábado 24 de octubre del 2026 frente a Macará. Por su parte, Aucas se medirá ante Barcelona SC durante el 25 de octubre.

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