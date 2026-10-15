Emelec recibe sanción tras incendio y Liga de Quito por incidentes

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Liga de Quito y Emelec presentaron incidentes en la segunda fecha de la liguilla por el título de la Liga Pro y fueron sancionadas. En el Acta de Sanciones de la jornada constan multas, suspensiones y, en el caso de los eléctricos, el cierre de una localidad.

¿Qué actos originaron las sanciones de Liga de Quito y Emelec?

Durante la fecha 2, el episodio de mayor gravedad de la jornada ocurrió en el partido de Emelec, que enfrentaba a Guayaquil City como visitante. En los minutos finales, cuando el cuadro ciudadano remontó el cotejo, el graderío asignado a la parcialidad eléctrica fue el protagonista.

En aquel sector del Estadio Christian Benítez, los presentes provocaron una quema y el cotejo debió ser interrumpido. El juez central detuvo el compromiso por alrededor de 10 minutos hasta que se controlase el acto y el espacio sea evacuado.

Liga de Quito, por su parte, enfrentó a Barcelona SC. Los máximos inconvenientes fueron el uso de pirotecnia. Aquel cotejo, además, fue el único con expulsados en la jornada, con Deyverson y Willian Vargas expulsados en cada lado.

El ‘Bombillo’ cayó por 3-2 ante el City y los albos se impusieron por 2-1 sobre el ‘Ídolo’.

Emelec tendrá una localidad cerrada debido a los incendios

Tras los hechos frente a Guayaquil City, el estadio George Capwell de Emelec fue sancionado. Se penalizó con al club con el cierre de la general de la avenida Quito. Aquello en directa consecuencia por el incendio provocado.

A nivel económico, el club también recibió una multa total de 1 750 dólares. 600 por el lanzamiento de objetos sin impacto, 400 por el ingreso de personas no autorizadas y 750 por encender objetos pirotécnicos.

También hubo castigos deportivos. Jaime Ayoví fue suspendido durante dos partidos por insultos al árbitro y deberá pagar 100 dólares, mientras el preparador físico Mauro Ceruti recibió tres fechas por la misma infracción. El acta registra, además, multas de 20 para Ángelo Mina, por conducta incorrecta, y Ronie Carrillo, por juego brusco.

Guayaquil City también recibió sanciones. El club fue multado con 375 dólares por incumplir su responsabilidad de control de seguridad, mientras Dixon Arroyo y Pablo González recibieron multas de 20 por conducta incorrecta y juego brusco. Además, el dirigente Hugo López fue suspendido durante tres meses por realizar gestos antideportivos contra aficionados del equipo rival.

Las sanciones para Liga de Quito

Liga de Quito recibió dos multas después de su encuentro ante Barcelona SC. El club deberá pagar 750 dólares por el encendido de pirotecnia en dos momentos y otros 375 debido a incumplimientos en controles de seguridad.

A las sanciones institucionales se sumó la de Deyverson, quien recibió un partido de suspensión y una multa de 100 dólares después de ser expulsado por doble amonestación. El brasileño protagonizó un cruce con Willian Vargas durante los minutos finales del encuentro, después de retener el balón cerca del córner y realizar gestos hacia sus rivales. Vargas recibió el mismo castigo.

Deyverson no estará disponible para el partido de Liga de Quito ante Aucas, previsto para el sábado 17 de octubre en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Alexander Alvarado fue multado con 20 dólares por quitarse la camiseta durante su festejo y Gian Franco Allala recibió el mismo valor por conducta incorrecta. En Barcelona SC, José Contreras, Bryan Carabalí, Jhonny Quiñónez y Cristhian Báez también fueron sancionados con tal cantidad.

El acta de sanciones de la segunda fecha de las liguillas

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