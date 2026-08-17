Hernán Galíndez defiende a Jordy Caicedo tras expulsión en Huracán

En el último partido entre Huracán y Sarmiento, el ‘Globo’ cayó por 2-0 y Jordy Caicedo resultó expulsado tras agredir a un rival. Después del compromiso, Hernán Galíndez, compatriota y capitán del equipo del delantero, salió en su defensa.

¿Por qué expulsaron a Jordy Caicedo ante Sarmiento?

El domingo 16 de agosto del 2026, Huracán visitó a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, Argentina. El cuadro quemero llegaba tras vencer en su clásico por 2-0 a San Lorenzo con un doblete de Jordy Caicedo.

En el primer tiempo del partido, Junior Marabel abrió la cuenta para el cuadro a los 30 minutos y la ventaja se mantuvo hasta el cierre de tal etapa. Caicedo había iniciado como titular en el equipo de Diego Martínez, sin embargo, a los 66′ del segundo tiempo vio la tarjeta roja.

Tras un empujón de Manuel Insaurralde, el ‘Expreso de Medianoche’ se dio la vuelta y le lanzó un cabezazo. Después de la acción, el delantero tricolor fue expulsado. A los 86′, Lucas Suárez se encargó de poner el tanto definitivo en favor del ‘Verde de Junín’.

Hernán Galíndez y sus palabras tras la expulsión de Jordy Caicedo

Después de la derrota ante Sarmiento, Hernán Galíndez conversó con los medios de comunicación sobre la expulsión de Jordy Caicedo. Allí, este lamentó la reacción del ecuatoriano, pero comprendió cómo se originó y el contexto en el que se produjo.

“Hay veces que es muy fácil, de afuera, criticar y decir cómo va a hacer una cosa así. Pero dentro de la cancha, a veces, las pulsaciones, el estado del partido, el enojo y la frustración te llevan a perder un poco la cabeza. Son situaciones que uno desearía que no pase, pero que van a seguir pasando”, manifestó.

El arquero también señaló que el delantero se encontraba triste y molesto. A su vez, señaló que el artillero es consciente de su accionar y de que este no fue el correcto.

Jordy Caicedo, en pelea por ser el máximo goleador del torneo clausura

Dentro de la temporada 2026, Jordy Caicedo cuenta con 11 anotaciones con Huracán. Ocho de ellas fueron en el campeonato Apertura, donde quedó como segundo máximo goleador; y tres en el vigente campeonato Clausura.

En el certamen actual, el máximo goleador es Junior Marabel con cuatro tantos. Caicedo, con sus tres anotaciones ocupa el segundo lugar de la tabla de goleadores junto a Santiago Ascacíbar, Yoshan Valois, Álex Arce y Agustín Módica.