Gustavo Álvarez destaca a Liga de Quito y habla de los penales tras eliminación

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Liga de Quito quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras en una dramática definición por penales. Tras el partido, Gustavo Álvarez destacó la entrega de sus jugadores y se refirió a la falta de precisión desde los doce pasos.

La eliminación de Liga de Quito frente a Palmeiras en Copa Libertadores

Liga de Quito había caído en la ida de los cuartos de final por 1-0 y debía dar la vuelta a la serie en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En el partido de revancha, el conjunto brasileño abrió el marcador a los 9 minutos por medio de Marlon Freitas, pero Luis Segovia respondió apenas cinco minutos después para colocar el 1-1.

En el segundo tiempo, Palmeiras volvió a adelantarse con un tanto de Vitor Roque a los 72′. Cuando el partido parecía definido, Michael Estrada apareció en el cierre y marcó un doblete entre los 90′ y el tiempo añadido, con lo que devolvió a la vida a la ‘U’ y extendió el choque a la definición desde el punto penal.

En la tanda, Liga de Quito perdió por 4-3. Gonzalo Valle logró contener un remate de Lucas Evangelista, pero Luis Segovia y Lucas Rodríguez fallaron sus ejecuciones, por lo que Palmeiras consiguió el boleto a la siguiente ronda.

La reacción de Gustavo Álvarez tras la eliminación

Después del compromiso, Gustavo Álvarez, DT de Liga de Quito, conversó con los medios de comunicación. El entrenador no escondió la desazón por la eliminación, pero destacó el trabajo hecho por sus jugadores y lamentó la imprecisión en los penales.

“Si yo tengo un equipo y un plantel que me representa, me siento orgulloso de mis jugadores, más allá del resultado. Hay veces que me ha tocado ganar en este mismo estadio, otras empatar, y me fui con varias cosas para corregir. El equipo hoy demostró una determinación y un compromiso muy grande que no alcanzó en los penales (…) los penales no son una lotería, son precisión“, señaló.

El técnico también señaló que ensayó penales, independientemente de lo sucedido en la ida. A su vez, agregó que los cambios que realizó en el cotejo le sirvieron para ganar el compromiso.

¿Qué sigue para Liga de Quito?

Después de la eliminación, Liga de Quito aún tiene pendientes dos torneos, el más inmediato es la Liga Pro. Allí, el plantel se encuentra en la liguilla por el título y ubica la quinta posición. El domingo 20 de septiembre iniciará su trajín frente a Universidad Católica.

Los albos poseen 46 puntos y están a 28 del líder, Independiente del Valle. Los tres primeros lugares dan cupo a la Copa Libertadores de 2027 y los tres últimos a Copa Sudamericana.

El segundo torneo en el que compite es la Copa Ecuador, donde tiene otra chance de ingresar a Copa Libertadores, pues el campeón se clasifica. En las semifinales se enfrentará también a Universidad Católica, vigente campeón del torneo.