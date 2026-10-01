Hernán Galíndez ante Japón más allá de los penales que rozó

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Hernán Galíndez tuvo una noche de contrastes ante Japón. El arquero de Ecuador recibió apenas un remate directo durante los 90 minutos y respondió para mantener el 0-0. Después llegaron los penales: enfrentó cinco cobros, alcanzó a tocar dos, pero los japoneses convirtieron toda la serie.

La actuación del guardameta fue parte de un partido cerrado este jueves 1 de octubre de 2026 en Yokohama, por las semifinales de la Copa Kirin. Ecuador y Japón no marcaron durante el tiempo reglamentario y el equipo asiático se impuso 5-4 desde el punto penal. Después del encuentro, Galíndez también comparó lo sucedido con la derrota 3-0 frente a Corea del Sur en el estreno de Marcelo Gallardo.

Galíndez sostuvo a Ecuador ante Japón antes de los penales

Los números explican parte del partido que tuvo Galíndez bajo los tres palos. Japón remató siete veces durante los 90 minutos, pero solo una pelota fue directamente a su arco. El guardameta respondió en esa acción y terminó el tiempo reglamentario sin recibir goles.

Los otros seis intentos japoneses no exigieron una intervención suya: cuatro terminaron fuera y dos fueron bloqueados. Del otro lado ocurrió algo parecido. Ecuador realizó cinco remates y también consiguió apenas uno a puerta.

La poca actividad de ambos arqueros estuvo relacionada con un encuentro en el que ninguno de los equipos consiguió generar una gran ocasión, según las estadísticas. Japón acumuló 113 ataques frente a 102 de la Tri, mientras Ecuador tuvo el 53 % de la posesión y completó 441 pases.

Galíndez recordó después otras dos acciones en las que alcanzó a intervenir, aunque fueron anuladas por fuera de juego.

“Creo que tuve atajadas buenas, que las dos cobran offside”, explicó el arquero en zona mixta.

El dato permite entender por qué las estadísticas registraron solamente una atajada suya pese a que durante el partido participó en otras jugadas frente al arco japonés.

Los penales pusieron a Galíndez frente a cinco remates

El escenario cambió después del 0-0. Ya no importaban la posesión ni el número de llegadas: Galíndez quedó frente a los cinco ejecutores de Japón con un lugar en la final en juego.

Los japoneses convirtieron sus cinco lanzamientos. El arquero ecuatoriano estuvo cerca en dos de ellos y alcanzó a tocar la pelota, pero no consiguió detenerla.

“Toqué dos balones. El tercero, la mala suerte me pega y pega en la espalda”, explicó Galíndez después del encuentro.

En uno de los cobros, la pelota incluso tuvo contacto con el arquero antes de terminar dentro del arco. La serie se definió finalmente por la única ejecución que no terminó en gol del lado ecuatoriano.

Jordy Caicedo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia marcaron para Ecuador. El arquero japonés Zion Suzuki, en cambio, consiguió detener el remate de Denil Castillo.

Con cinco aciertos de Japón y cuatro de la Tri, el conjunto local avanzó a la final de la Copa Kirin.

Qué vio Galíndez en Ecuador frente a Japón

Más allá de su participación individual, Galíndez salió de la cancha con una lectura distinta a la que había dejado la derrota contra Corea del Sur.

“Fue dura la derrota, pero creo que hoy lo hicimos mucho mejor”, sostuvo.

La mejoría mencionada corresponde a la valoración del arquero. Las estadísticas del partido muestran algunos elementos sobre cómo se desarrolló el encuentro: Ecuador tuvo más posesión y completó más pases que Japón, aunque realizó menos remates.

La Tri terminó con cinco disparos frente a siete de los japoneses. Ambos equipos acertaron una sola vez al arco y ninguno registró una gran ocasión. El partido tuvo, por tanto, pocas situaciones que obligaran directamente a los dos guardametas.

Galíndez también consideró que las condiciones fueron diferentes a las del debut de Gallardo, cuando Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur el 24 de septiembre.

“El partido anterior es muy difícil analizarlo porque no teníamos ni un día de trabajo. El cambio horario, sin poder dormir bien todavía, era difícil”, señaló.

Para el arquero, el tiempo de trabajo entre ambos encuentros fue uno de los factores que deben considerarse al comparar las dos presentaciones.

Ecuador dejó el arco en cero, pero volvió a producir poco

El partido de Galíndez también estuvo acompañado por un dato colectivo. Ecuador no recibió goles durante los 90 minutos, pero tampoco encontró espacios suficientes para generar peligro constante en el arco japonés.

Los 441 pases completados y el 53 % de posesión no se transformaron en una diferencia ofensiva. La Selección produjo cinco remates, cuatro terminaron fuera y solamente uno encontró el arco.

En defensa, Japón tampoco consiguió transformar sus siete intentos en una presión constante sobre Galíndez. Solo uno llegó directamente a su portería y terminó en manos del arquero.

Así, el segundo partido de Gallardo terminó con el primer arco en cero de su ciclo, aunque la definición desde los penales dejó a Ecuador fuera de la final.

La gira todavía tendrá un último partido. Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin, en el tercer encuentro de Gallardo al frente de la Selección.

Preguntas frecuentes sobre Hernán Galíndez y Ecuador vs. Japón:

❓ ¿Cómo quedó Ecuador vs. Japón por la Copa Kirin? Ecuador empató 0-0 durante los 90 minutos y perdió 5-4 en la definición por penales.

El encuentro se disputó este jueves 1 de octubre de 2026 en Yokohama. Japón convirtió sus cinco lanzamientos, mientras que Ecuador marcó cuatro y falló uno. ❓ ¿Cuántas atajadas realizó Hernán Galíndez ante Japón? Las estadísticas registraron una atajada de Galíndez durante el tiempo reglamentario.

Japón realizó siete remates, pero solo uno fue directamente al arco. Galíndez también intervino en otras dos acciones que posteriormente fueron anuladas por fuera de juego. ❓ ¿Hernán Galíndez atajó algún penal contra Japón? No. Galíndez tocó dos lanzamientos, pero los cinco penales japoneses terminaron en gol.

El arquero explicó que estuvo cerca de detener dos cobros. En uno de ellos, la pelota tuvo contacto con él antes de terminar dentro del arco. ❓ ¿Quién falló el penal de Ecuador ante Japón? Denil Castillo fue el único ecuatoriano que no consiguió convertir.

Zion Suzuki detuvo su lanzamiento. Jordy Caicedo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia sí marcaron sus respectivos penales para la Tri. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de quedar fuera de la final? Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre de 2026.

La Selección disputará el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin. Será el tercer encuentro de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador, después de la derrota 3-0 ante Corea del Sur y el empate 0-0 frente a Japón antes de los penales.

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