El fútbol ecuatoriano está de luto. Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, falleció la tarde del miércoles 17 de diciembre, tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil.

Según información preliminar, un grupo de sicarios ingresó a una carnicería donde se encontraba el futbolista, dejando dos personas fallecidas, entre ellas el lateral de 33 años.

La noticia conmocionó al país y generó una ola de mensajes de solidaridad desde clubes, jugadores, excompañeros y diversas instituciones vinculadas al deporte.

Jugadores acuden al lugar del crimen para despedir a Pineida

Minutos después de confirmarse la identidad del fallecido, varios futbolistas se acercaron al sitio del ataque para acompañar a la familia y mostrar su respaldo.

En un video difundido por el periodista Juan Francisco Rueda se observa la presencia de jugadores de Barcelona SC como Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Alex Rangel, Jhonny Quiñónez, Dixon Arroyo, Byron Castillo, entre otros.

Entre los asistentes también apareció Luis Fernando León, capitán de Emelec y exjugador del equipo torero, quien se acercó para despedirse de quien fuera su compañero.

Jugadores de #BSC 🟡⚫️ se encuentran en el lugar donde sucedió el incidente de Mario Pineida. https://t.co/5YLaYmWN6K pic.twitter.com/Z6kSGAXbNO — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) December 17, 2025

Clubes ecuatorianos se pronuncian por la muerte de Mario Pineida

Las instituciones más representativas del país enviaron sus mensajes de pésame.

Independiente del Valle

El club en el que Pineida se formó como profesional fue uno de los primeros en reaccionar:

“La familia IDV expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia.”

La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida ex jugador de nuestra cantera. 💙🖤, mucha fuerza y paz a su familia. 💐 pic.twitter.com/kPbDpXaFPh — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 17, 2025

Liga de Quito

“Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Mario Pineida. Acompañamos a sus seres queridos y a Barcelona SC en este momento de dolor.”

🕊️ Nota de pesar: Mario Pineida pic.twitter.com/eN4Z9a8qxI — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 17, 2025

Deportivo Quito

“En homenaje a la partida de Mario Pineida, enviamos todo nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros.”

En homenaje por la triste partida de Mario Pineida, futbolista profesional de @BarcelonaSC 🙏

Todo nuestro cariño a su familia, amigos, colegas de profesión y al club en general 🕊️ pic.twitter.com/8LJgR53hgh — SD Quito Oficial (@SDQuito_Oficial) December 17, 2025

El Nacional

Club con el que Pineida ganó la Copa Ecuador 2024.

“Nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Pineida. Nos solidarizamos con su familia y allegados.”

Nota de pesar pic.twitter.com/et5bDRUudl — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 17, 2025

Emelec

Nota de pesar🕊️ pic.twitter.com/j0MyYssA5O — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 17, 2025

Instituciones como la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Profesional también dejaron sus notas de pesar en redes sociales.

Futbolistas dedican emotivos mensajes en redes sociales

Las despedidas también llegaron a través de Instagram y otras plataformas. Entre ellos:

Juan Cazares , jugador de Independiente del Valle, publicó fotografías de su etapa junto a Pineida en IDV y en las juveniles de la Selección, acompañado de un mensaje en el que reconocía estar “sin poder creer la noticia”.

, jugador de Independiente del Valle, publicó fotografías de su etapa junto a Pineida en IDV y en las juveniles de la Selección, acompañado de un mensaje en el que reconocía estar “sin poder creer la noticia”. Christian Alemán , hoy en el Manta FC, compartió una imagen junto al lateral durante su paso por Barcelona SC.

, hoy en el Manta FC, compartió una imagen junto al lateral durante su paso por Barcelona SC. Segundo Alejandro Castillo , exentrenador de Pineida, dejó un mensaje dedicado al jugador en sus historias.

, exentrenador de Pineida, dejó un mensaje dedicado al jugador en sus historias. Otros futbolistas como Sergio López y Renato Ibarra también expresaron públicamente su pesar.

Con el pasar de los minutos, varios jugadores y exjugadores de distintos clubes de Ecuador se fueron sumando a los mensajes de pésame.

Su carrera como futbolista

Durante su trayectoria, Mario Pineida vistió las camisetas de Independiente del Valle, Barcelona SC, El Nacional y Fluminense (Brasil)

Además, disputó varios encuentros con la Selección de Ecuador, siendo parte de procesos eliminatorios, amistosos internacionales y Copas Américas

