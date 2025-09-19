El futbolista ecuatoriano Jonathan González falleció este martes 19 de septiembre del 2025 a sus 31 años de edad. El deceso del jugador que militaba en el 22 de Julio de Esmeraldas, equipo de la Serie B, se dio después de que este recibiera impactos de bala.

La noche de este viernes 19 de septiembre del 2025 se confirmó la muerte del volante surgido en las canteras de Independiente del Valle. El mencionado club, así como la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se encargaron de ratificar la noticia y enviaron sus condolencias.

La Policía Nacional señaló que se produjo un hecho delictivo en el interior de un domicilio en Esmeraldas. Allí se encontró a González sin vida, con heridas de armas de fuego, y a otro individuo que falleció en su traslado a una casa de salud.

La carrera de Jhonatan González

Pese a que Jonathan González jugaba en la Serie B de la Liga Profesional de Ecuador, este había acumulado una dilatada trayectoria por el fútbol nacional e internacional. A su vez, también llegó a ponerse la camiseta de la Selección de Ecuador.

Se formó en la categorías formativas del Norte América de Guayaquil, pero en medio de aquella etapa se mudó a Independiente del Valle, donde continuó su proceso. Su debut se llevó a cabo con la escuadra rayada en 2013.

En el cuadro negriazul se mantuvo hasta el 2014, cuando dio el salto internacional hacia el Leones Negros de México y luego al León. Volvió a Independiente en 2016 y tras aquel retorno tendría su último paso en el exterior en Olimpia.

Su segundo retorno al fútbol ecuatoriano fue en 2017, cuando se unió a Liga de Quito. Lugo jugó en Deportivo Cuenca y su penúltima experiencia foránea le llegaría con Dorados de Sinaloa. Finalmente, arribó de nuevo a Ecuador para jugar por Mushuc Runa, volvió a tener un paso en México con Cimarrones, y en 2024 se unió el 22 de Julio, elenco con el que obtuvo el ascenso a la Serie B.

Los pronunciamientos del fútbol ecuatoriano

Uno de los primeros clubes en pronunciarse en torno al deceso de González fue Independiente del Valle. “La familia IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia“, publicó el club.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también envió su pésame. Lo mismo hizo Deportivo Cuenca y Olimpia de Paraguay.

