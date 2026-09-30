Los asesinatos que dejaron nombres imposibles de olvidar en el deporte de Ecuador

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La muerte de Jeremy Williams Ormaza Villamar, futbolista de 20 años, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que en distintos momentos alcanzó a nombres reconocidos del deporte ecuatoriano. Desde figuras internacionales hasta jóvenes que apenas comenzaban su carrera profesional han muerto en ataques armados. ¿Qué otros asesinatos alcanzaron al deporte en Ecuador?

Los casos ocurrieron en años, ciudades y circunstancias diferentes y no existe evidencia que permita relacionarlos entre sí. Sin embargo, detrás de cada historia quedaron carreras interrumpidas, investigaciones judiciales, familias y clubes que perdieron a integrantes que habían encontrado en el deporte una profesión y, en algunos casos, una puerta para representar a Ecuador internacionalmente.

Jeremy Ormaza se suma a una lista de asesinatos que alcanzaron al deporte en Ecuador

Jeremy Ormaza murió después de un ataque armado registrado en Salinas, provincia de Santa Elena. Según los primeros reportes recogidos por El Comercio, el jugador recibió varios disparos cuando salía de una discoteca. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias, identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

Ormaza se desempeñaba principalmente como delantero. Registró partidos con 9 de Octubre en Serie B y Copa Ecuador, pasó por Santa Elena Sporting Club, Milagro FC y Huancavilca, y militaba en Cobras FC. Además, había sido considerado en microciclos de las categorías juveniles de la Selección de Ecuador.

Su muerte incorpora otro nombre a una sucesión de hechos de violencia que también alcanzó a deportistas con carreras consolidadas y reconocimiento internacional.

Álex Quiñónez, el velocista que llevó a Ecuador a una final olímpica

Álex Quiñónez fue uno de los atletas ecuatorianos más destacados de su generación. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 llegó a la final de los 200 metros y terminó séptimo, en una prueba ganada por el jamaiquino Usain Bolt.

Siete años después consiguió la medalla de bronce de los 200 metros en el Mundial de Atletismo de Doha 2019, uno de los mayores resultados internacionales de su carrera.

Quiñónez tenía 32 años cuando fue asesinado a disparos el 22 de octubre de 2021 en el sector Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. Su muerte ocurrió cuando todavía se encontraba vinculado al alto rendimiento y convirtió a una de las principales figuras del atletismo nacional en víctima de la violencia.

Mario Pineida, una carrera entre títulos y la Selección

Mario Pineida también construyó una trayectoria reconocida dentro y fuera del fútbol ecuatoriano. El lateral pasó por Independiente del Valle, Barcelona SC y Fluminense de Brasil, además de vestir la camiseta de la Selección de Ecuador.

Pineida fue asesinado el 17 de diciembre de 2025 durante un ataque armado en el norte de Guayaquil. Tenía 33 años.

Su carrera estuvo marcada por títulos. Como detalló El Comercio el 14 de septiembre de 2026, el futbolista fue campeón nacional con Independiente del Valle y Barcelona SC, además de formar parte de una generación que consiguió protagonismo internacional.

La investigación por su asesinato avanzó durante 2026. En julio, Interpol detuvo en Venezuela a Yohervy Javier M. S., requerido por la justicia ecuatoriana como supuesto autor material del crimen.

Jonathan González fue asesinado mientras continuaba jugando

Jonathan ‘Speedy’ González tenía 31 años y todavía competía profesionalmente cuando fue asesinado el 19 de septiembre de 2025 en Esmeraldas.

Sujetos armados atacaron el inmueble donde se encontraba, en el sector Vista al Mar. Otra persona también murió durante el ataque.

González había vestido las camisetas de Independiente del Valle, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Aucas y Olimpia de Paraguay, además de jugar en México. También integró procesos de la Selección de Ecuador y estuvo convocado para la Copa América de 2015. Al momento de su muerte pertenecía a 22 de Julio.

La violencia también alcanzó a futbolistas que empezaban sus carreras

Las víctimas no han sido únicamente figuras consolidadas. Miguel Nazareno, jugador de 16 años perteneciente a las formativas de Independiente del Valle, murió en Guayaquil en noviembre de 2025 después de recibir un disparo mientras se encontraba en su vivienda.

Ese año también murieron Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores de Exapromo Costa, durante un ataque armado registrado en un hostal de Manta.

Ahora, Jeremy Ormaza se incorpora a ese registro. Las investigaciones deberán determinar quiénes participaron en el ataque ocurrido en Salinas y cuál fue el móvil. Mientras esas respuestas llegan, su nombre queda ligado a una carrera que terminó a los 20 años, cuando todavía buscaba abrirse camino en el fútbol profesional.

Preguntas frecuentes sobre deportistas ecuatorianos víctimas de muertes violentas:

❓ ¿Qué ocurrió con el futbolista Jeremy Ormaza en Salinas? Jeremy Ormaza, de 20 años, murió después de un ataque armado registrado en Salinas, Santa Elena.

Según los primeros reportes citados, el futbolista recibió varios disparos cuando salía de una discoteca. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil. ❓ ¿Quién era Jeremy Ormaza y en qué equipos jugó? Era un futbolista ecuatoriano que se desempeñaba principalmente como delantero y militaba en Cobras FC.

Ormaza registró partidos con 9 de Octubre en Serie B y Copa Ecuador. También pasó por Santa Elena Sporting Club, Milagro FC y Huancavilca. Además, había sido considerado para microciclos de las categorías juveniles de la Selección de Ecuador. ❓ ¿Qué ocurrió con Álex Quiñónez? El atleta ecuatoriano fue asesinado a disparos en Guayaquil el 22 de octubre de 2021.

Quiñónez tenía 32 años y había sido finalista de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y medallista de bronce en el Mundial de Atletismo de Doha 2019. Según la información citada, un año después del crimen la investigación continuaba abierta y sin personas imputadas. ❓ ¿En qué estado se encuentra la investigación por el asesinato de Mario Pineida? En julio de 2026 fue detenido en Venezuela un hombre requerido como supuesto autor material del crimen.

Interpol detuvo a Yohervy Javier M. S., requerido por la justicia ecuatoriana. Su captura abrió el procedimiento para solicitar su extradición a Ecuador. Pineida, exjugador de Barcelona SC y de la Selección, fue asesinado en diciembre de 2025. ❓ ¿Qué otros futbolistas aparecen entre las víctimas de hechos violentos? El artículo recoge los casos de Jonathan González, Miguel Nazareno, Maicol Valencia y Leandro Yépez.

Contexto:

González fue asesinado en Esmeraldas en septiembre de 2025; Nazareno, de 16 años, murió después de recibir un disparo en su vivienda en Guayaquil; y Valencia y Yépez, jugadores de Exapromo Costa, murieron durante un ataque armado en un hostal de Manta. Los casos ocurrieron en circunstancias diferentes y no existe evidencia presentada que permita atribuirlos a una misma causa.

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