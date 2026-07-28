Capturan en Venezuela al presunto autor del asesinato del futbolista Mario Pineida

La Policía Internacional (Interpol) capturó en el estado de Carabobo, Venezuela, a Yohervy Javier M. S., un ciudadano venezolano requerido por la justicia ecuatoriana como presunto autor material del asesinato del futbolista Mario Pineida y su pareja, Guisella Fernández. El sospechoso permaneció prófugo desde febrero de 2026 y tenía una notificación roja emitida por Interpol.

Reactivación del proceso judicial

La detención reactivó el proceso judicial por el doble crimen ocurrido el 17 de diciembre de 2025 en el sector Samanes 4, en el norte de Guayaquil. Tras confirmar la captura, las autoridades ecuatorianas deberán iniciar el trámite para solicitar la extradición del procesado desde Venezuela.

Papel clave en el crimen

La Fiscalía atribuye al detenido un papel clave en el crimen. La investigación señala que Yohervy Javier M. S. tuvo un rol determinante en la planificación del ataque. Según la entidad, coordinó y ordenó las transferencias de dinero destinadas a financiar la ejecución del asesinato del futbolista y de Guisella Fernández.

Operaciones investigadas

Entre las operaciones investigadas figura un giro de 3 000 dólares que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría relacionado con la ejecución del crimen. La justicia ecuatoriana llamó a juicio a tres procesados por este caso en abril de 2026. Sin embargo, Yohervy Javier M. S. no compareció porque incumplió las medidas cautelares que enfrentaba dentro del proceso penal. Desde febrero permaneció prófugo, situación que obligó a suspender el juicio hasta lograr su localización y captura.

Notificación roja de Interpol

Las autoridades difundieron una notificación roja de Interpol para ubicarlo en el extranjero. Esa alerta permitió que finalmente fuera detenido en territorio venezolano.

Otros procesados y avances judiciales

Dos procesados permanecen en prisión preventiva. Mientras avanza el proceso judicial, otros dos ciudadanos venezolanos continúan con prisión preventiva por este caso: Cristian David P. G. y Jimnery Mariander P. B.

Atribuciones de los procesados

La Fiscalía atribuye a Cristian David P. G. haber alertado sobre la presencia de Mario Pineida y Guisella Fernández antes del ataque. En el caso de Jimnery Mariander P. B., la investigación lo señala por facilitar una cuenta bancaria utilizada para realizar movimientos económicos presuntamente relacionados con el delito.

Circunstancias del asesinato

Mario Pineida y Guisella Fernández fueron asesinados el 17 de diciembre de 2025 en los exteriores de una carnicería ubicada en el sector Samanes 4, en el norte de Guayaquil. Con la captura de Yohervy Javier M. S., el siguiente paso corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Corte Nacional de Justicia, quienes deberán iniciar el proceso de extradición para solicitar a las autoridades venezolanas la entrega del procesado y continuar con el juicio en Ecuador.

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