El futbolista Mario Pineida falleció este miércoles 17 de diciembre del 2025 a raíz de un ataque armado en Guayaquil. El lateral derecho que formaba parte de Barcelona SC perdió su vida a los 33 años y dejó una historia de títulos y participaciones internacionales en su carrera.

Mario Pineida, una de las primeras ‘joyas’ de Independiente del Valle

Mario Pineida nació en Santo Domingo y se unió a la cantera de Independiente del Valle en 2010, tras haber surgido en el Panamá SC de Guayaquil. Al conjunto rayado lo acompañó en sus primeros pasos en la Serie A y a nivel internacional.

Ocupaba la posición de lateral zurdo y junto al club negriazul logró la primera clasificación de este a una Copa Libertadores en 2014. A su vez, en la edición del 2015, el futbolista anotó el único gol que firmaría en el torneo ante Estudiantes de La Plata.

Sus actuaciones en el plantel de Sangolquí, incluidos cuatro tantos y siete asistencias, consiguieron catapultarlo hacia Barcelona SC y a la Selección de Ecuador, donde tuvo acción en ocho ocasiones. En el ‘Ídolo’ desempeñó la mayoría de su carrera con intervalos.

Barcelona SC y el salto de Mario Pineida hacia el extranejro

Con los toreros, Mario Pineida logró acumular 224 cotejos de los 409 que jugó en su carrera. 152 los disputó con Independiente del Valle, 24 con Fluminense y 9 con El Nacional. A su vez, anotó tres tantos con la escuadra guayaquileña y brindó 10 pases que luego terminaron en gol.

Junto al ‘Ídolo’, el lateral zurdo consiguió ganar dos títulos de Serie A en Ecuador: un en 2016 y otro en el 2020. Su salto hacia Fluminense de Brasil lo dio en 2022 y con el plantel carioca logró sumar 24 apariciones y dos títulos.

Los trofeos que levantó fueron la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca. A finales del mismo año en el que llegó a Río de Janerio, Pineida retornó a Barcelona SC.

El último título de Mario Pineida con El Nacional

Tras su retorno al equipo guayaquileño, el ‘Pitbull’ permaneció hasta mediados del 2024, cuando llegó como refuerzo y a préstamo a El Nacional. Pese a que solo jugó nueve partidos con los puros criollos, bajo la casaca roja logró conseguir el último título de su carrera.

Con el ‘Bi-Tri’, Pineida se coronó campeón de la Copa Ecuador y el equipo se puso la chapa del más ganador de dicho torneo. Para el 2025 retornó a Barcelona SC y, en el cierre de tal año, se produjo su deceso.

El lateral se encontraba en una carnicería del sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil, cuando se produjo el ataque que terminó con su vida. Tras ello, el plantel se dio cita en el lugar y el club anunció que honrará su memoria.

