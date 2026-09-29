Jeremy Ormaza murió a los 20 años y se suma a los futbolistas víctimas de la violencia en Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Jeremy Ormaza tenía 20 años y empezaba a abrirse camino en el fútbol ecuatoriano. Su perfil en Transfermarkt aparece ahora acompañado por una cinta negra y la fecha 28 de septiembre de 2026. Su carrera apenas comenzaba, pero quedó truncada después de un ataque armado en Salinas, provincia de Santa Elena.

Su nombre completo era Jeremy Williams Ormaza Villamar y se desempeñaba como delantero, aunque también podía actuar en otras posiciones ofensivas. Le decían ‘Loco’. En los registros de su trayectoria aparecen tres partidos con 9 de Octubre, dos correspondientes a la Serie B y uno a la Copa Ecuador.

Ormaza también pasó por clube sdel ascenso como Santa Elena Sporting Club, Milagro FC, Cobras FC y Huancavilca. Además, fue considerado para microciclos de las categorías juveniles de la selección de Ecuador.

Actualmentemilitaba en el Cobras FC en el Nacional de Ascenso.

Clubes ecuatorianos lamentaron lo ocurrudo. Uno de estos fue el Milagro FC. “Nuestras condolencias a la familia de Jeremy Ormaza quien fue jugador de Milagro Futbol Club y en la actual temporada terminó jugando en Cobras FC, equipo de la provincia de Santa Elena”, publicó Milagro FC en sus redes sociales.

“Hoy Cobras está de luto. Con profundo dolor despedimos a Jeremy Ormaza, quien fue parte de nuestra familia y uno de nuestros goleadores”, publicó a su vez el Cobras FC.

Jeremy Ormaza y el ataque armado en Salinas

El ataque contra Jeremy Ormaza ocurrió, según los primeros reportes, al salir una discoteca en Salinas. Recibió varios disparos, según informes de la Policía Nacional. Las autoridades investigan lo ocurrido.

Su muerte se suma a una serie de hechos violentos que han golpeado al fútbol ecuatoriano.

Futbolistas víctimas de la violencia en Ecuador

Uno de los casos más recordados es el de Mario Pineida, entonces jugador de Barcelona SC, quien murió el 17 de diciembre de 2025 tras un ataque armado en Guayaquil.

Septiembre de ese año también estuvo marcado por la violencia. Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores de Exapromo Costa, murieron después de un ataque armado en un hostal de Manta.

En septiembre del 2025 también fue asesinado Jonathan González, exseleccionado ecuatoriano, mientras que en noviembre murió Miguel Nazareno, juvenil de Independiente del Valle de 16 años.

A estos nombres se suman otros casos como los de Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, Darío Javier Batalla Quiñónez y Harvin Medranda Aguas. Una sucesión de episodios violentos que ha golpeado a futbolistas profesionales, juveniles y de varias categorías en Ecuador.