FIFA niega ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos

Gianni Infantino quedó en el centro de una nueva polémica tras una reunión de la FIFA en Rabat, Marruecos, registrada este miércoles 5 de agosto de 2026 para abordar asuntos internos del organismo, que derivó en versiones sobre una supuesta promesa para que el país africano albergue la final del Mundial 2030.

Infantino no prometió nada, según la FIFA

Gianni Infantino viajó personalmente a Rabat para afrontar la crisis generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el martes 28 de julio. La iniciativa buscaba incorporar inversión privada mediante la venta de participaciones comerciales del Mundial, pero fue retirada tras el rechazo de varias confederaciones.

Según publicó el diario británico The Times, durante la reunión Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar la final del Mundial 2030, compartido con España y Portugal, con el objetivo de fortalecer el apoyo político para mantenerse en la presidencia del organismo.

El mismo medio añadió que el suizo buscaría asegurar un nuevo mandato a partir de 2027 y que Marruecos, considerado un aliado estratégico, aspira a recibir la final en el estadio Hassan II de Casablanca. Sin embargo, el dirigente abandonó la reunión tras más de siete horas sin ofrecer declaraciones a la prensa.

La FIFA respondió a esas versiones mediante fuentes consultadas por EFE, que calificaron la información de “falsa y engañosa”. Además, precisaron que todavía no existe ninguna decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 y que esa determinación se adoptará cuando corresponda.

La controversia coincidió con nuevas críticas de European Leagues, organización que agrupa a las principales ligas del continente. La entidad cuestionó la falta de transparencia de la FIFA y también rechazó la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo de 2030 a 64 selecciones.

En un comunicado, European Leagues denunció que las decisiones se impulsan con plazos reducidos y sin consultar a ligas, clubes ni futbolistas. La organización reclamó una reforma en la gobernanza de la FIFA para garantizar que todos los actores del fútbol participen en las decisiones que marcarán el futuro del deporte.

*Con información de EFE.

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