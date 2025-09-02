Muchos de los grandes jugadores que marcaron época en la Serie A y en la Selección de Ecuador han decidido colgar los botines, pero lejos de alejarse del deporte, han encontrado un nuevo camino para continuar en el fútbol desde el área técnica.

En 2025, varios exjugadores se destacan por su trabajo como entrenadores, asistentes y preparadores de arqueros en clubes de la Primera División. Sus trayectorias les permiten guiar con autoridad a quienes hoy pisan la cancha en el campeonato nacional.

Los exjugadores no abandonan el fútbol

Félix Borja, Sandro Borja, Marcelo Velazco, Patricio Hurtado y Jairo Campos son parte del reducido grupo de exjugadores que representan esa transición del campo al banquillo.

Uno de los casos más conocidos es el de Félix Borja, actualmente asistente técnico de Gabriel Pereyra en Aucas. El ‘Canguro’ jugó profesionalmente entre 1999 y 2017 en clubes como El Nacional, Liga de Quito y Mushuc Runa.

Tuvo un paso destacado por el exterior defendiendo las camisetas de Olympiacos de Grecia, Mainz 05 en Alemania, Puebla y Pachuca en México, Chivas USA en Estados Unidos, Real Garcilaso en Perú y South China AA en Hong Kong.

Con la Selección de Ecuador disputó 21 partidos y anotó tres goles, participando en el Mundial Alemania 2006, las Copas América de Colombia 2001 y Venezuela 2007, y en eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Con la sub-20 jugó el Mundial sub-20 de 2001, aportando una asistencia en cuatro partidos. Hoy, a sus 42 años, sigue ligado al fútbol.

Félix Borja con la camiseta de El Nacional en 2003.

Otros cracks que no abandonan el fútbol

Por su parte, Sandro Borja, arquero entre 1991 y 2013, integra el cuerpo técnico de Juan Carlos Pérez en El Nacional. Durante su carrera defendió arcos de equipos como Deportivo Quito, Universidad Católica, Liga de Loja, Liga de Quito, Imbabura, Liga de Portoviejo, Aucas, América de Quito, Cuniburo y Cumbayá.

Además, fue seleccionado de Ecuador en categorías juveniles y en la absoluta. Hoy, con 51 años, comparte sus conocimientos y experiencia con las nuevas generaciones de porteros.

Marcelo Velazco, uruguayo de 55 años, también se mantiene activo en el fútbol ecuatoriano como parte del cuerpo técnico de Norberto Araujo en Deportivo Cuenca. Llegó a Ecuador en 2001 como defensor central y jugó en clubes como Aucas, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, Macará y Técnico Universitario.

Su vínculo con Cuenca fue especialmente significativo. Entre 2003 y 2005 ganó el título nacional 2004 y disputó la Copa Libertadores 2005, enfrentando a equipos históricos como Boca Juniors.

Patricio Hurtado, con 55 años, ha sido el ‘bombero’ de Liga de Quito en varias ocasiones, tomando el mando de manera interina tras la salida de entrenadores como Josep Alcácer y Pablo Sánchez.

Como jugador, inició su carrera en 1990 y la cerró en 2007, defendiendo a El Nacional, Liga de Quito, Macará, Técnico Universitario, Tungurahua SC y UTE. Participó en la Copa América Chile 1991 y Uruguay 1995.

Finalmente, Jairo Campos, exjugador de Aucas, Liga de Quito, Deportivo Quito, Barcelona SC, El Nacional, Genk de Bélgica y Atlético Mineiro de Brasil, es parte del cuerpo técnico de Independiente del Valle, liderado por Javier Rabanal.

Ganó títulos nacionales e internacionales, destacando especialmente con LDU con la Copa Libertadores 2008 y la Copa y Recopa Sudamericana en 2009.

Otros exjugadores también se mantienen en roles técnicos: Humberto Preti en Liga de Quito, Cristian Nasuti en Emelec, Francisco Reinoso en Orense y Robin Pico en Barcelona SC.

En este grupo no ingresan Patricio Urrutia, Juan Carlos Pérez, Juan Carlos León, Paúl Vélez, Geovanny Cumbicus y Diego Martínez, quienes son entrenadores principales de Delfín, El Nacional, Libertad, Mushuc Runa, Técnico Universitario y Universidad Católica, respectivamente.

Jairo Campos con la camiseta de Barcelona SC en el 2013.

Exjugadores en los cuerpos técnicos de la A

JUGADOR EQUIPO FUNCIÓN Sandro Borja El Nacional Preparador de arqueros Marcelo Velazco Deportivo Cuenca Entrenador adjunto Félix Borja Aucas Asistente técnico Boris Fiallos Macará Asistente técnico Patricio Hurtado LDU Entrenador adjunto Humberto Preti LDU Preparador de arqueros Jairo Campos IDV Entrenador adjunto Cristian Nasuti Emelec Asistente Robin Pico Barcelona SC Preparador de arqueros Francisco Reinoso Orense Preparador de arqueros

