Esteban Paz dice que habrá pocos cambios en el plantel de LDU con el nuevo DT

Redacción Deportes

Liga de Quito hizo noticia desde la noche del 16 de junio de 2021, cuando anunció lo obvio: que el técnico Pablo Repetto no continuará en el equipo, tras un proceso largo de cuatro años, tres títulos y dos dolorosas finales perdidas del Campeonato.

El principal de la Comisión Especial de Fútbol, Esteban Paz, conversó esta mañana con radio La Red, de Quito, y dio pistas del futuro del cuadro universitario, que en el primer semestre del año, apenas compitió: no clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó afuera de la pelea por clasificarse a la final del torneo.

Estas fueron algunas de las reflexiones del directivo sobre el futuro del cuadro universitario:

La llegada del nuevo técnico: “Hemos recibido muchas carpetas para contratar al nuevo entrenador. Estamos haciendo análisis profundos para ver el perfil que necesitamos. Esperamos resolverlo lo más pronto posible”, dijo Paz. El directivo añadió: “el técnico que llegue tendrá pocas variables de cambio, la base del equipo está armada, pero será él quien decida uno o dos cambios que se harán en el equipo. No habrán más.

Sobre la decisión de cesar a Repetto: “Acordar su salida del equipo fue más complicado de lo que pensamos, porque Pablo (Repetto) tenía la fe de sacar adelante al equipo. Además del contrato, había un monto importante de premios que no se habían pagado. Pablo quería seguir, pero nosotros creíamos que era un momento de terminar la relación”.

El tema Perlaza: “Nadie está por encima de Liga y nadie va a irrespetarla. Perlaza (Pedro Pablo) está equivocado y su actitud no es aceptable. Cuando un jugador no se compromete, irrespeta a sus compañeros. El profesionalismo en Liga no es una alternativa, es una exigencia”, dijo el directivo, con lo cual se asume que el futbolista se mantendrá al margen del equipo, antes de la llegada del nuevo entrenador.

La reacción del equipo: “No hay malestar interno ni grupos de jugadores que estaban en contra del técnico, no es así. Pero la decisión que me impulsó a buscar una salida de Pablo Repetto fue que percibí que, luego de 4 años, dejaron de recibir adecuadamente el discurso del DT”. Además sostuvo que aún está en análisis la opción de compra de los derechos deportivos de Ezequiel Piovi.

No descartó la posible salida de Christian Martínez Borja, con quien hay deudas pendientes. “La deuda con Martínez Borja es producto de la pandemia y la empezaremos a pagar post pandemia cuando se regularice la economía del club, según está firmado. Queremos que se quede pero si le llega una buena propuesta, estamos dispuestos a conversar”.