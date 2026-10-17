Enner Valencia cumple el sueño de un niño y le da su camiseta

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Enner Valencia llegó a mediados de este 2026 a Boca Juniors y ha causado impacto en la afición xeneize. Tras anotar un ‘hat-trick’ frente a Racing en la Copa Argentina, este conoció a un infante que se emocionó con él por su actuación y le brindó una camiseta.

Nahitan Roldán, el hincha de Boca Juniors cuyos audios sobre Enner Valencia se viralizaron

El 27 de septiembre del 2026, Boca Juniors se enfrentaba a Racing de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Argentina. La escuadra auriazul caía por un marcador de 2-0, sin embargo, Valencia anotó tres tantos y le dio la vuelta al partido.

Aquella actuación del ecuatoriano sirvió para que Boca clasificase hacia las semifinales. Después del triunfo se viralizaron una serie de audios en los que un niño se comunicaba con su padre en distintos momentos del partido.

“Estamos perdiendo 2-0, pa. Pero bueno. Te amo mucho, papi”, manifestaba en un primer audio. Cuando Valencia anotó los tres goles, el semblante cambió. “Papi, lo empatamos, papi. Dos goles de Valencia. Aguante Valencia, te amo. Te amo, papi” y “Ganamos, papi. Tres goles de Valencia. Vamos, carajo, Boca. Sabía que lo podíamos remontar. Te amo mucho, papi”, agregaba en las dos siguientes notas de voz.

Aquel aficionado fue identificado como Nahitan Roldán, pues su padre Brian fue quien difundió los audios. Semanas después de la clasificación, este acudió a la Bombonera y conoció a Valencia.

El encuentro entre Enner Valencia y el hincha de Boca Juniors

A través de las redes de su medio de comunicación oficial, Boca Juniors expuso el encuentro entre Enner Valencia y Roldán. La publicación contó con un video del encuentro y se realizó de forma conjunta con la cuenta del ecuatoriano. “Sueño cumplido para Nahitan”, señaló en su descripción.

Después de acudir a la casa de Boca Juniors y presenciar un compromiso del equipo, el hincha se reunió con Enner Valencia. En los exteriores de los camerinos, el aficionado fue recibido por el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador.

“¿Cómo estás, amigo? ¿Tú eres el de los audios? ¡Guau! ¡Qué grande!. Mira, amigo, te traje un pequeño regalo!”, le manifestó. Tras ello le entregó un gorro del plantel junto a una camiseta suya, la cual autografió posteriormente.

Brian Roldán, padre de Nahitan, agradeció el gesto

En la publicación en la cual se exponía la interacción de Valencia, Brian Roldán también se manifestó. “Gracias y eternamente gracias por todo lo que nos brindaron. Sueño cumplido”, escribió en los comentarios de la publicación.

Desde su llegada, el delantero tricolor suma 13 partidos y un balance de cinco goles y dos asistencias. Sus números se reparten entre siete partidos de Liga Profesional, donde registra dos tantos y dos asistencias; cuatro apariciones en Copa Sudamericana, todavía sin goles; y dos encuentros de Copa Argentina donde marcó el triplete frente a Racing.

En el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, Boca es segundo en el grupo A con 24 puntos. En la Copa Sudamericana, el equipo se encuentra en semifinales y debe jugar la vuelta de la serie ante Vasco da Gama tras caer 1-0 en casa. Dentro de la Copa Argentina, su siguiente choque será contra Banfield, también en semifinales.

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