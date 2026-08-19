Independiente del Valle ha encontrado en Emerson Pata a uno de sus futbolistas más destacados de la temporada 2026. A sus 22 años, el atacante ecuatoriano ha ganado protagonismo en el conjunto rayado gracias a su aporte ofensivo.

Ese rendimiento también empieza a tener reconocimiento fuera de Ecuador. Este miércoles 19 de agosto, Pata apareció en el primer lugar de una clasificación de atacantes sub-23 de Sudamérica elaborada por el CIES Football Observatory en conjunto con Impect.

El jugador de Independiente del Valle obtuvo una valoración de 80,4 sobre 100 en el Performance Index y superó a futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

Además, Pata es el único ecuatoriano que aparece entre los 10 primeros puestos de la clasificación proporcionada.

¿Por qué Emerson Pata es el mejor atacante sub-23 de Sudamérica según el CIES?

Emerson Pata obtuvo la valoración más alta del ranking de atacantes sub-23 analizado por el CIES Football Observatory junto con Impect.

El ecuatoriano alcanzó 80,4 puntos sobre 100 en el Performance Index.

La segunda posición pertenece al argentino Julián Fernández, de Rosario Central, quien consiguió 79,7 puntos.

Otro argentino, Tomás Aranda, de Boca Juniors, completa el podio con una valoración de 79,5.

Pata supera por 0,7 puntos a Fernández y por 0,9 a Aranda, según los resultados proporcionados.

El Top 10 también incluye jugadores pertenecientes a Palmeiras, Coritiba, Peñarol, Huracán, Central Español, Colo-Colo y Vitória.

¿Qué es el Performance Index que lidera Emerson Pata?

La clasificación coloca a Emerson Pata en el primer puesto mediante el Performance Index utilizado en el estudio del CIES Football Observatory e Impect.

Según los datos proporcionados, el indicador entrega una valoración sobre 100 y el jugador de Independiente del Valle alcanzó 80,4 puntos.

El material entregado, sin embargo, no detalla las variables específicas utilizadas para construir el Performance Index ni la ponderación asignada a cada aspecto del rendimiento de los futbolistas.

Por ello, la valoración debe entenderse dentro de los parámetros específicos utilizados por CIES e Impect para elaborar esta clasificación y no como una designación absoluta sobre todos los delanteros jóvenes del continente.

¿Cuántos goles tiene Emerson Pata con Independiente del Valle en 2026?

El reconocimiento llega durante una temporada en la que Emerson Pata ha incrementado su protagonismo con Independiente del Valle.

Hasta este 19 de agosto, el atacante registra 33 partidos, ocho goles y dos asistencias durante 2026.

Sus ocho anotaciones fueron conseguidas en la Liga Pro, competición en la que se encuentra entre los goleadores destacados de la temporada.

Pata puede actuar como extremo y delantero, características que le permiten ocupar diferentes posiciones dentro del frente ofensivo.

Su rendimiento también coincide con una temporada en la que Independiente del Valle compite por los principales objetivos nacionales y mantiene su participación en la Copa Libertadores.

¿Cómo ha sido la carrera de Emerson Pata?

Emerson Pata se formó en las divisiones inferiores de Independiente del Valle y comenzó su trayectoria profesional con Independiente Juniors en 2023.

Posteriormente fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle.

El atacante también tuvo una experiencia en Europa con el Paços de Ferreira de Portugal antes de regresar al fútbol ecuatoriano.

Durante 2025 comenzó a tener mayor protagonismo y en 2026 se consolidó dentro del equipo principal de Independiente del Valle.