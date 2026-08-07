Ecuador respaldó a Gianni Infantino tras retirar el proyecto de privatización del Mundial

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manifestó públicamente su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el organismo decidiera retirar el proyecto que proponía crear una filial para administrar y comercializar sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

A través de una carta enviada por el presidente de la FEF, Francisco Egas, y difundida este viernes por la propia institución, el fútbol ecuatoriano celebró la decisión de no continuar con la iniciativa y destacó que se trata de la medida “más acertada y coherente con los principios de buena gobernanza”.

La FEF aplaudió que la FIFA retirara el proyecto

En la misiva dirigida a Infantino, Francisco Egas afirmó que la decisión fortalece la institucionalidad del fútbol mundial.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol saluda y aplaude la decisión de la FIFA de no continuar con la propuesta para la creación de FIFA Forward Enterprise. Esta es, sin duda, la decisión más acertada y coherente con los principios de buena gobernanza que deben regir el fútbol”, señaló.

El dirigente también destacó que el fútbol atraviesa un momento en el que es necesaria la unidad entre las federaciones y el máximo organismo del balompié mundial.

“Como miembros de la FIFA, estamos convencidos de que debemos seguir unidos, enfocados en continuar con el proyecto que durante la última década ha impulsado un notable crecimiento del fútbol”, añadió.

Francisco Egas respaldó la gestión de Infantino

En la carta, el presidente de la FEF aseguró que el fútbol ecuatoriano ha experimentado un importante crecimiento durante la última década.

Según Egas, ese desarrollo ha sido posible, entre otros factores, gracias al apoyo técnico, humano y financiero brindado por la FIFA.

Asimismo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol indicó que comparte el llamado realizado por la Conmebol para preservar la institucionalidad del fútbol.

“Confiamos en que usted y quienes hoy están al frente del fútbol continuarán trabajando en favor de nuestro deporte, apegados a las normas, con transparencia y convicción”, expresó Egas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la buena gobernanza del fútbol.https://t.co/2t6QqCc3O7 pic.twitter.com/Zlrm7DIGi2 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) August 7, 2026

¿Qué proponía la FIFA?

Tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA anunció un proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que administraría las operaciones comerciales y eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

La iniciativa contemplaba la posibilidad de vender el 20 % de esa nueva empresa a inversionistas privados.

Sin embargo, luego de recibir cuestionamientos de distintas federaciones y confederaciones, el propio Gianni Infantinoanunció que el proyecto quedaba retirado tras “escuchar atentamente a todas las partes”.

El debate continúa en el fútbol mundial

Aunque la FIFA dio marcha atrás con la iniciativa, el debate continúa.

Mientras asociaciones como la UEFA y la Federación Noruega de Fútbol cuestionaron el manejo del proyecto e incluso solicitaron la renuncia de Gianni Infantino, otras organizaciones, como la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol, expresaron su respaldo al presidente del organismo.

De esta manera, Ecuador se suma al grupo de federaciones que apoyan la decisión de retirar la propuesta y ratifican su confianza en la actual administración de la FIFA.

Con información de Agencia EFE.