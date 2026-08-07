Gianni Infantino asiste a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió este viernes 7 de agosto de 2026 un nuevo respaldo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante su visita a Cali, donde asistió a la posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030.

Gianni Infantino en Colombia

En medio de la crisis de la FIFA, tras la polémica propuesta de Infantino de privatizar el Mundial, Domínguez ratificó su apoyo hacia el máximo dirigente del fútbol en Cali, donde se reunieron con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya ciudad albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, y también asistieron a la posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, por su estabilidad y por todo lo que se viene transformando en el fútbol y, hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación. El Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Y el nombre no es otro que el del presidente Infantino”, dijo Domínguez.

El titular de la Conmebol agregó que la organización ya fijó una postura respecto a la propuesta retirada por la FIFA que dirige Gianni Infantino.

Infantino y la polémica

Infantino ha estado en el centro del debate internacional después de que la FIFA impulsara la creación de una filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE) para administrar las operaciones comerciales y los grandes eventos del organismo, incluido el Mundial de fútbol. La iniciativa contemplaba vender el 20 % de esa nueva empresa, pero fue retirada tras el rechazo expresado por la UEFA y otras confederaciones.

Pese a esa controversia, varias organizaciones han mantenido su respaldo al presidente de la FIFA. Además de la Conmebol, también han manifestado su apoyo la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Mexicana de Fútbol.

Infantino y Domínguez participaron en la posesión de Abelardo de la Espriella junto a varios mandatarios internacionales, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el rey Felipe VI de España.

Las elecciones para la presidencia de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, Gianni Infantino es el único dirigente que ha anunciado su intención de buscar un nuevo mandato.

Con información de EFE