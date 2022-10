Ecuador debutará en Qatar 2022 en 30 días

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial de Qatar 2022 en 30 días a partir de este 21 de octubre de 2022. Foto: Twitter La Tri

Para el debut de la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 desde este viernes, 21 de octubre de 2022, faltan exactamente 30 días.

El partido entre Qatar, la selección anfitriona, y Ecuador se jugará desde las 11:00 (hora de Ecuador) en el estadio Al Bayt de Jor, escenario con capacidad para 60 000 espectadores que acogerá nueve partidos de la Copa del Mundo.



Luego del Qatar vs. Ecuador (20 de noviembre), recibirá el Marruecos vs. Croacia (23), Inglaterra vs. Estados Unidos (25), España vs. Alemania (27), Países Bajos vs. Qatar (29) y Costa Rica vs. Alemania (1 de diciembre), todos por la primera fase. Se suma un duelo de octavos de final, otro de cuartos de final y una de las semifinales.​

Nuevo microciclo

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, empieza a revelar los nombres de los jugadores que tienen altas probabilidad de entrar en la lista final de 26 que irán a Qatar. El listado de nueve jugadores, siete que militan en el extranjero y dos del fútbol local, se conoció este viernes.



El lunes 24 deberán presentarse en la Casa de la Selección, en Quito, Alexander Domínguez (Liga de Quito), Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Byron Castillo (León, México), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, EE.UU.), Félix Torres (Santos, México), Ángel Mena (León, México), Ayrton Preciado (Santos, México), Michael Estrada (Cruz Azul, México) y Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys, Argentina). ​



Este microciclo será el preámbulo del viaje que la selección de Ecuador emprenda a Qatar, con una parada previa en Madrid, para enfrentar el 12 de noviembre a Iraq, en lo que será el último examen que los de Alfaro rindan antes del ansiado debut.



En Qatar, Ecuador jugará el cuarto Mundial de su historia. El primero fue en Corea-Japón 2002 con Hernán Darío Gómez como entrenador. En el 2006 Luis Fernando Suárez dirigió al equipo que se instaló en Alemania en los octavos de final. Para Brasil 2014 el entrenador fue Reinaldo Rueda.



Tras el debut contra Qatar, Ecuador jugará el 25 de noviembre ante la Países Bajos de Frenkie de Jong. El 29 del mismo mes el calendario lo pondrá frente a frente a Senegal, la actual campeona de África que llegará con Sadio Mané como su principal figura.

