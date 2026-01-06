¡Atención Ecuador! Costa de Marfil goleó y avanzó a cuartos de final de la Copa Africana

Costa de Marfil, vigente campeón de la Copa Africana de Naciones y uno de los rivales de Ecuador en la fase de grupos del próximo Mundial, confirmó su gran momento futbolístico este martes 6 de enero.
Los ‘Elefantes’ vencieron con autoridad 3-0 a Burkina Faso en los octavos de final y aseguraron su presencia en los cuartos del torneo.
Desde el inicio, el conjunto marfileño dominó el compromiso y nunca dejó dudas sobre su superioridad. Con ritmo, potencia y eficacia, impuso condiciones durante los 90 minutos y refrendó por qué es uno de los favoritos para revalidar la corona.
Los goles fueron obra de Amad Diallo, que alcanza ya tres anotaciones en el torneo, Yan Diomandé y Bazoumana Touré, quienes sellaron la clasificación sin mayores sobresaltos.
El atacante del Manchester United volvió a ser la figura excluyente de Costa de Marfil. Abrió el marcador al minuto 20 con una definición precisa dentro del área tras un pase de Evann Guessand (Aston Villa).
A los 30’, Diallo repitió protagonismo: luchó un balón en ataque, logró desbordar y asistió a Yan Diomandé (RB Leipzig), quien puso el 2-0 que encaminó la serie.
Burkina Faso apenas pudo oponer resistencia. Costa de Marfil manejó los tiempos, controló el partido y estuvo cerca de incrementar la ventaja en varias ocasiones.
El 3-0 definitivo llegó en el tramo final, con una potente corrida desde campo propio del jugador del Hoffenheim Bazoumana Touré, que venció al portero Hervé Koffi con un remate cruzado.
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Los ‘Elefantes’ disputarán los cuartos de final el 10 de enero, cuando se enfrenten a Egipto de Mohamed Salah, en un duelo de gigantes africanos que promete ser uno de los más atractivos del certamen.
El partido se jugará a las 14:00 (hora Ecuador), en el Estadio Agadir.