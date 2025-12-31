Costa de Marfil, rival de Ecuador en el Mundial, ganó y cerró líder de su grupo en la Copa Africana

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Costa de Marfil volvió a demostrar por qué llega al Mundial 2026 como uno de los rivales más exigentes para Ecuador. Este miércoles 31 de diciembre, los ‘Elefantes’ protagonizaron una remontada memorable ante Gabón y sellaron su clasificación como líderes del Grupo F de la Copa Africana de Naciones.

El triunfo 3-2 —con un gol agónico en tiempo añadido— les permitió superar a Camerún y Mozambique, quienes también avanzaron a octavos como segundo y tercero del grupo, respectivamente.

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Con este resultado, Costa de Marfil enfrentará en la siguiente ronda a Burkina Faso; Camerún se medirá con Sudáfrica y Mozambique —que hizo historia al clasificar por primera vez a octavos— jugará contra Nigeria.

El partido de los ‘Elefantes’ se disputará el próximo martes 6 de enero, en el Estadio de Marrakech.

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Costa de Marfil remontó un partido que parecía perdido

El vigente campeón continental inició la jornada con el pie izquierdo.

A los marfileños se les complicó el duelo desde los primeros minutos por un grave error del portero Alban Lafont, complicó todo a los marfileño, que dejó un rebote servido para que Guelor Kanga anotara el 1-0.

El golpe anímico fue fuerte y empeoró a la media hora, cuando Denis Bouanga finalizó una gran jugada individual de André Poko para el 2-0 que dejó a los marfileños contra las cuerdas.

Sin embargo, Costa de Marfil mostró carácter de campeón. Justo antes del descanso, Jean-Philippe Krasso descontó y reavivó la esperanza del tricampeón africano.

En la segunda mitad, los ‘Elefantes’ volcaron completamente el campo y empataron recién al minuto 84 mediante Evann Guessand. El impulso final llegó en el tiempo añadido: Bazoumana Touré selló el 3-2 definitivo, desatando la euforia del banco marfileño.

Incluso hubo un cuarto tanto en el 97’, pero fue anulado por intervención del VAR.

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