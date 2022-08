¿Afectaría a Ecuador el cambio de fecha en Catar 2022?

Seleccionados de Ecuador festejan la clasificación a Catar 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

La Selección del Ecuador disputará su primer partido del Mundial Catar 2022 frente al equipo anfitrión. Pese a que la FIFA aún no ha dado un dictamen oficial, la intención es que se adelante el cronograma del certamen.

Aunque en un inicio estaba pactado que el 21 de noviembre de 2022 empiece a la competición, esto puede cambiar.



El buró del Consejo de la FIFA, compuesto por los representantes de cada confederación y el presidente Giani Infantino, deberán emitir un criterio. La disposición decidirá si se reprograma o no el partido.



En caso de que existan cambios, el debut del combinado ecuatoriano se trasladará hacia el 20 de noviembre. Con ello se deberá establecer un nuevo horario, sin embargo, el resto del calendario no será afectado.



Al moverse la agenda de lunes a domingo, es posible que una mayor cantidad de aficionados pueda seguir el partido, razón primigenia por la que se dio la iniciativa. A su vez, se mantendría la tradición de que el anfitrión sea quien abra el torneo pues, con la organización original, los duelos de Senegal vs. Países Bajos e Inglaterra vs. Irán antecedían al de los cataríes.



Con el cambio, la Tri tendría un día menos para preparar su debut y afinar el equipo. Pese a ello, la retribución le llegaría con una fecha más de descanso o entrenamiento antes de enfrentar a su siguiente adversario.



¿Qué dice la FEF?

Bendito Fútbol y EL COMERCIO se contactaron con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para ahondar en el tema. Su vicepresidente Carlos Manzur sostuvo que la organización no ha recibido ninguna notificación de parte de la FIFA.



El dirigente manifestó que la entidad regente del fútbol ecuatoriano, de momento, no cuenta con una postura definida. A su vez señaló, en torno al tema, que solo existen conjeturas.



Con respecto a la planificación logística de la Tri, Francisco Egas, presidente de la FEF, había dado detalles con anterioridad. De acuerdo a directivo, la delegación viajaría con seis o cinco días de anticipación a Catar. En el país de Medio Oriente, el equipo nacional ya cuenta con un sitio de alojamiento y prácticas.



¿Hinchas perjudicados?

Uno de los debates que se encendió en las redes sociales, después de que trascendiera la información, tuvo como protagonistas a los aficionados tricolores. El centro de la discusión fue si todos quienes planeaban asistir al evento podrían alcanzar a llegar.



Hubo aficionados que manifestaron que su llegada estaba planificada para un día antes del 21 de diciembre. Con ello se dificultaría o resultaría imposible que puedan ver a la Selección en el nueva fecha a la que se apunta.