La acción de Deyverson que desató la furia en Aucas vs. Liga de Quito

Liga de Quito y Aucas se enfrentaron en el Superclásico Quiteño y el conjunto azucena venció por un marcador de 1-0. En el cierre del compromiso, futbolistas y aficionados del cuadro oriental arremetieron contra el brasilero después de que ganó un córner y observó a la tribuna.

La victoria de Liga de Quito frente a Aucas

Liga de Quito se enfrentó a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda durante la noche del domingo 16 de agosto del 2026 en la fecha 25 del campeonato ecuatoriano. El conjunto azucena se impuso por un marcador de 1-0 gracias a un gol de Yerlin Quiñónez.

A los 35 minutos de juego cayó el único tanto del compromiso. Quiñónez recibió un pelotazo en el sector izquierdo del último tercio de la cancha rival. Controló el balón, eludió a un rival y, tras penetrar en el área sacó un remate a colocar hacia el segundo palo de Hamilton Piedra.

Después de aquella anotación de Quiñónez, el marcador se mantuvo, pero en los minutos finales la tensión se tomó el compromiso. Corrían los 90+3′ cuando los futbolistas y la afición local se molestaron con Deyverson.

¿Qué pasó entre Deyverson, Liga de Quito y Aucas?

El delantero brasilero recuperó una pelota en terreno rival y, antes de que alcanzara a sacar un centro, Santiago Morales cortó la acción. Este se puso de pie inmediatamente, observó fijamente a la afición y después se dio la vuelta y sonrió.

Aquel gesto bastó para que los futbolistas rivales lo increparan. Tras la intervención de jugadores de ambos clubes, así como del juez central Juan Carlos Andrade, la situación fue controlada y Deyverson pidió aliento a los hinchas de su equipo.

Andrade amonestó al brasilero, quien volvió a acercarse al sector del córner. Antes de que el tiro de esquina se ejecutase, desde los graderíos cayeron botellas y proyectiles contra el futbolista.

¿Aucas puede ser sancionado por la reacción de sus hinchas contra Deyverson?

Debido al lanzamiento de proyectiles desde los graderíos, Aucas se expone a una potencial sanción. De acuerdo al Código Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pueden establecer sanciones por tales comportamientos.

En el apartado 2 del artículo 12 y en el artículo 139 se establece que el lanzamiento de objetos constituye una penalización. A su vez, establece en uno de los anexos del documento las sanciones estándar para diversos casos.

La sanción base que se expone por haber arrojado artículos a la cancha sin impacto es de 150 dólares si es la primera vez que ocurre. En la segunda se contempla 300 y 450 desde la cuarta infracción. Aquello sin embargo, no implica que no se puedan tomar otras medidas disciplinarias.