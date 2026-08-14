La fecha 25 en Ecuador contará con el Superclásico Aucas vs. Liga de Quito

La Liga Pro de Ecuador inicia este 14 de agosto su fecha 25 y sigue con Independiente del Valle como líder absoluto y contará con el Superclásico entre Aucas y Liga de Quito como uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La fecha 25 en Ecuador

Independiente del Valle abrirá la fecha en su cancha ante Delfín, desde las 19:00. El conjunto del valle llega como amplio líder después de 24 partidos, con 61 puntos y una ventaja de 20 unidades sobre sus principales perseguidores. Delfín, en cambio, ocupa el penúltimo puesto con 24 puntos.

La jornada continuará durante el fin de semana y terminará el lunes 17 de agosto. Entre los encuentros más esperados aparece el clásico entre Aucas y Liga de Quito, dos tradicionales rivales del fútbol ecuatoriano.

Aucas vs. LDU

El partido será importante para la pelea por los primeros lugares y los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Aucas suma 41 puntos y ocupa el tercer puesto, mientras Liga de Quito aparece sexto con 35 unidades, las mismas que Barcelona SC.

La situación también tiene relevancia internacional para Liga de Quito. Según el texto base, el equipo ecuatoriano ocupa el tercer puesto del ranking sudamericano rumbo al Mundial de Clubes 2029, con 54 puntos, detrás de Palmeiras, que tiene 64, y Flamengo, con 68.

El puntaje de LDU podría aumentar con sus resultados en la Libertadores 2026, aunque las campañas de 2027 y 2028 podrían modificar la clasificación antes de definir los cupos.

Los partidos de la fecha 25