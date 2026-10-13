El descenso en Ecuador se aprieta y tres equipos encienden la disputa por la permanencia

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La lucha por el descenso en el campeonato ecuatoriano entró en una etapa decisiva tras la segunda jornada del hexagonal, disputada entre el 9 y el 11 de octubre de 2026. Seis equipos buscan mantenerse en la Serie A, pero los resultados recientes modificaron las distancias y aumentaron la presión sobre clubes que parecían tener una posición más favorable.

En el fútbol de Ecuador, Delfín y Manta llegan a la próxima fecha con realidades diferentes, aunque comparten la necesidad de sumar. La particularidad está en cómo sus resultados pueden repercutir sobre Técnico Universitario, Orense, Deportivo Cuenca y Mushuc Runa, cuando todavía quedan ocho jornadas para definir los dos clubes que perderán la categoría.

Delfín y Manta alteran la pelea por el descenso en Ecuador

La segunda fecha dejó dos victorias importantes para los representantes de Manabí. Delfín derrotó 3-2 a Mushuc Runa, mientras que Manta superó 1-0 a Técnico Universitario, su rival directo en la clasificación.

El conjunto dirigido por Juan Carlos León protagonizó una remontada ante Mushuc Runa en el estadio Jocay. Después de recibir dos goles durante el primer tiempo, consiguió igualar antes del descanso y aseguró el triunfo mediante una anotación de Maikel Reyes, a los 87 minutos.

Con ese resultado, Delfín alcanzó los 32 puntos y quedó a una unidad de Técnico Universitario, que ocupa el cuarto puesto, último lugar que garantiza la permanencia.

Manta, por su parte, llegó a 27 unidades. Aunque ganó sus dos primeros compromisos del hexagonal, continúa en la última posición porque arrastró una desventaja considerable desde la fase inicial.

Ecuador · Serie A 2026 La pelea por la permanencia Puntos acumulados · Hexagonal del descenso Mushuc Runa 39 D. Cuenca 38 Orense 34 Técnico U. 33 Delfín 32 Manta 27 Zona de descenso a Serie B Fuente: clasificación oficial · 13 de octubre de 2026

Así está la tabla del hexagonal del descenso

Después de 32 partidos, Mushuc Runa lidera el grupo con 39 puntos, seguido por Deportivo Cuenca, con 37. Técnico Universitario suma 33, mientras Delfín tiene 32 y Manta registra 27.

Orense también permanece involucrado en la disputa por la permanencia, aunque las fuentes consultadas presentan diferencias en su puntuación acumulada. Su ubicación exacta debe contrastarse con la clasificación oficial actualizada.

El sistema de competición explica por qué ganar dos partidos consecutivos no garantiza salir del descenso. Los seis participantes conservaron los puntos obtenidos durante las primeras 30 jornadas y disputan diez encuentros adicionales, todos contra rivales del mismo grupo.

Por esa razón, Manta necesita recuperar terreno frente a clubes que comenzaron esta fase con una ventaja importante. Cada victoria entrega tres puntos, pero también resulta determinante lo que consigan sus competidores.

¿Qué necesitan los equipos para salvar la categoría?

La diferencia más estrecha entre los clubes con puntuaciones contrastadas corresponde a Delfín y Técnico Universitario. Apenas un punto los separa, por lo que una combinación de resultados podría modificar sus posiciones en la próxima jornada.

Para Manta, la situación exige una recuperación mayor. Está a seis puntos de Técnico Universitario, aunque todavía dispone de 24 unidades por disputar.

El panorama también depende de los enfrentamientos directos. Cuando dos equipos comprometidos se enfrentan, el ganador suma tres puntos e impide que su rival obtenga unidades. Esto puede acelerar los cambios en la clasificación.

El 22 de septiembre de 2026, EL COMERCIO publicó el calendario de los hexagonales y detalló que Deportivo Cuenca, Delfín, Mushuc Runa, Orense, Técnico Universitario y Manta disputarían la permanencia en diez jornadas.

Delfín y Manta tendrán un enfrentamiento directo

La tercera fecha enfrentará a Delfín y Manta el domingo 18 de octubre, en el estadio Jocay. Será un encuentro entre los dos clubes que actualmente ocupan los puestos de descenso.

Si gana Delfín, ampliará a ocho puntos su ventaja sobre Manta. Una victoria del equipo visitante reducirá la diferencia a dos unidades, mientras que un empate mantendrá la distancia de cinco.

La jornada comenzará el viernes 16 de octubre con Deportivo Cuenca frente a Técnico Universitario. El lunes 19, Mushuc Runa recibirá a Orense.

Serie A · Ecuador 2026 Hexagonal del descenso Clasificación tras la segunda jornada POS. EQUIPO PJ DG PTS 1 Mushuc Runa 32 -4 39 2 Deportivo Cuenca 32 -12 38 3 Orense 32 -12 34 4 Técnico Universitario 32 -15 33 5 Delfín 32 -11 32 6 Manta 32 -23 27 Zona de descenso a Serie B Fuente: clasificación oficial · 13 de octubre de 2026

Los resultados de esos encuentros establecerán las nuevas distancias en el hexagonal, que continuará hasta diciembre con dos plazas de descenso todavía por definirse.

Preguntas frecuentes sobre el descenso en el campeonato ecuatoriano 2026:

❓ ¿Qué equipos están en zona de descenso en el campeonato ecuatoriano 2026? Delfín, con 32 puntos, y Manta, con 27, ocupan los dos puestos de descenso después de la segunda jornada del hexagonal, según la información del artículo.

Técnico Universitario suma 33 puntos y se encuentra apenas una unidad por encima de Delfín. Mushuc Runa tiene 39 y Deportivo Cuenca registra 37. Orense también participa en el hexagonal, pero su puntuación exacta requiere confirmación en la tabla oficial. Al finalizar esta fase, los dos últimos equipos perderán la categoría. ❓ ¿Cuántas fechas faltan para definir el descenso a la Serie B de Ecuador? Faltan ocho jornadas y 24 puntos por disputar para definir qué dos equipos descenderán de la Serie A del campeonato ecuatoriano 2026.

El hexagonal del descenso consta de diez jornadas y conserva los puntos acumulados durante la fase inicial de 30 partidos. Cada club enfrenta a sus cinco rivales en partidos de ida y vuelta. Por eso, los resultados de las próximas fechas serán determinantes para la permanencia. ❓ ¿Qué necesitan Delfín y Manta para salvarse del descenso? Delfín necesita superar a Técnico Universitario, que tiene un punto más, mientras que Manta debe remontar una diferencia de seis unidades respecto a ese rival.

Delfín alcanzó los 32 puntos después de derrotar 3-2 a Mushuc Runa. Manta llegó a 27 tras vencer 1-0 a Técnico Universitario. Aunque ambos equipos mejoraron su situación, necesitan continuar sumando y dependerán también de los resultados de sus competidores. ❓ ¿Cuándo juegan Delfín y Manta por el hexagonal del descenso? Delfín y Manta se enfrentarán el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Jocay, por la tercera jornada del hexagonal del descenso.

El partido será un enfrentamiento directo entre los dos clubes ubicados en puestos de descenso. Si gana Delfín, ampliará su ventaja sobre Manta a ocho puntos. Si vence el conjunto visitante, la diferencia se reducirá a dos unidades. Un empate mantendrá la distancia de cinco puntos. ❓ ¿Cuáles son los próximos partidos del hexagonal del descenso en Ecuador? La tercera jornada tendrá los encuentros Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario, Delfín vs. Manta y Mushuc Runa vs. Orense, entre el 16 y el 19 de octubre de 2026.

Deportivo Cuenca recibirá a Técnico Universitario el viernes 16 de octubre. Delfín enfrentará a Manta el domingo 18, mientras que Mushuc Runa jugará como local ante Orense el lunes 19. Los resultados podrían modificar las distancias entre los equipos que buscan mantener su lugar en la Serie A.

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