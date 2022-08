Cuenca consigue tres agónicos puntos ante Delfín

Wiston Fernández conduce el balón ante la mirada de un jugador del Deportivo Cuenca. Foto: Twitter @DelfinSC

Redacción Deportes

El Deportivo Cuenca sufrió más de la cuenta y venció a Delfín en el cierre de la sexta fecha de la segunda fase de la LigaPro Serie A 2022.

La noche de este 15 de agosto de 2022, los dirigidos por el argentino-español Gabriel Schürrer aprovecharon los momentos justos para liquidar un partido en el que sufrieron más de la cuenta por las ocasiones creadas. Los de Guillermo Sanguinetti fueron de menos a más y complicaron a su rival, especialmente en la segunda mitad.



Los morlacos ganaron 3-2. El primero fue un golazo de tiro libre del defensor central argentino Agustín García Basso de tiro libre a los 12 minutos de iniciado el compromiso. Su remate no pudo ser detenido por una mal parada barrera y dejó sin reacción al arquero Carlos Ortiz.



​El 2-0 llegó a los 49 minutos a través de un preciso remate con golpe de cabeza de Vilinton Branda, quien cerró por la banda derecha una jugada que se gestó en su totalidad por el sector opuesto. Este tanto entregó tranquilidad a los 'Camisetas coloradas' que parecía que tenían todo controlado.



Sin embargo, a los 55 minutos, en una aislada jugada, la visita consiguió un tiro penal. Jostin Alman lo cambió por gol para poner el 2-1, sin antes tener recoger el rebote que dejó el portero Hamilton Piedra, quien lo atajó, pero no tuvo el respaldo de su bloque defensivo.



García Basso nuevamente fue protagonista a los 84 minutos cuando cometió una falta dentro del área. El juez central dictaminó penal y mostró la segunda tarjeta amarilla que terminó con su inmediata expulsión.



Andrés Chicaiza, recientemente ingresado al terreno de juego, con un potente y preciso remate puso el 2-2 a los 86 minutos, venciendo a Piedra que no tuvo reacción y solo atinó a ver pasar el esférico al fondo de su arco.



El 3-2 definitivo llegó a los 88 minutos de golpe de cabeza. El central argentino Bruno Duarte marcó el agónico gol con un potente y certero golpe de cabeza para desatar el delirio de los aficionados que llegaron al Alejandro Serrano Aguilar.



Con este resultado, los cuencanos se ubican en la tercera posición de la tabla de posiciones con 11 puntos, a tan solo tres de Aucas, el líder. El Delfín se quedó con siete puntos en la casilla 10.



En la séptima fecha el Deportivo Cuenca viajará a Guayaquil para enfrentar a Emelec, mientras que el Delfín recibirá a Mushuc Runa.