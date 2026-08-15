Darwin Guagua jugará en la tercera división de España

Darwin Guagua cerró su etapa como jugador en Independiente del Valle para emprender su primera experiencia internacional. La noche del viernes 14 de agosto de 2026, el club lo despidió en Chillo Jijón.

Darwin Guagua con rumbo a España

Darwin Guagua fue traspasado desde Independiente del Valle hasta el Brentford de Inglaterra. Este club desde la temporada 2021-2022 juega en la Premier League por primera vez en su historia.

Sin embargo, como parte de su adaptación, jugará cedido en la Asociación Deportiva Mérida, propiedad de los mismos dueños del club inglés, que compite en la tercera categoría (o tercera división) de España, que está por detrás de LaLiga y LaLiga 2.

“Gracias Darwin Guagua (…) Hoy emprendes un nuevo reto y nos llena de orgullo verte volar. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa! Esta siempre será tu casa”, fue el mensaje con el que despidieron al joven futbolista en sus redes sociales.

Guagua debutó con IDV en el 2025. Antes de su traspaso, completó 45 partidos, anotó cuatro goles (Universidad Católica, Barcelona SC, Macará y Orense), dio cinco asistencias y recibió seis tarjetas amarillas en 2368 minutos.

Su nombre es recordado por el polémico debut con la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026 en marzo del año pasado ante Chile en Santiago sin haber jugado un solo minuto en la primera división del país.

IDV ganó y sigue de superlíder

Independiente del Valle venció el viernes por 3-2 a Delfín en el arranque de la fecha 25 de la Liga Pro y amplió a 23 puntos su ventaja sobre Macará, segundo en la tabla, en su objetivo de revalidar el título conquistado el año pasado.

El paraguayo Hugo Quintana, un autogol del defensa ‘cetáceo’ Ayrton Cisneros y otro tanto del paraguayo Carlos González sellaron el vigesimoprimer triunfo del cuadro dirigido por el entrenador uruguayo Joaquín Papa.

Tras este partido, el cuadro del Valle, que ahora suma 64 puntos, se enfocará por completo en su preparación para el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo martes 18 ante Deportes Tolima, en Colombia.

La jornada 25 continuará este sábado 16 con los partidos Manta vs. Leones FC en el estadio Jocay; Guayaquil City vs. Libertad en el Christian Benítez y Mushuc Runa vs. Barcelona en La Cocha.

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