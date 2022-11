¿Qué le dijo Damián Díaz al DT Alfaro para ir al Mundial Qatar 2022?

Damián Díaz en una convocatoria de las eliminatorias a Qatar 2022. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (I)

Damián 'Kitu' Díaz se puso a disposición del DT Gustavo Alfaro para ir al Mundial Qatar 2022.

El capitán de Barcelona SC está concentrado en las dos finales que disputará su equipo ante Aucas por la final de la LigaPro. Pese a ello, y con la Copa del Mundo a menos de tres semanas, el 'Kitu' aspira ser convocado.



Previo a un evento, el futbolista conversó con los medios de comunicación con respecto a su futuro a nivel individual y al de su equipo. Dentro de su intervención tocó el tema del certamen venidero.



El mediocampista ofensivo señaló que es uno de sus sueños defender la casaca de la Tri en la competición. De igual manera, sostuvo que es difícil puesto a que no formó parte de las últimas convocatorias, sin embargo, estuvo dentro del proceso clasificatorio.



Con respecto a la selección del Ecuador, el 'Kitu' también reveló la conversación que tuvo con el DT del equipo nacional. Él y Fidel Martínez se encontraron con el entrenador en la final de la Copa Libertadores que se celebró en el estadio Monumental de Guayaquil.



"Se lo dije el otro día a Gustavo (Alfaro) cuando me tocó saludarlo en la cancha. Que si necesitan alguno que le lleve el agua o lo que sea, cuente conmigo porque quiero estar y ese es mi sueño. Después, si no se da, intentaré alentar y querer que a la selección le vaya bien siempre", sostuvo el '10' de los toreros.

Damián Díaz, la Selección y el Mundial Qatar 2022

Damián Díaz es oriundo de Rosario, Argentina, sin embargo, en enero de 2017 recibió la ciudadanía ecuatoriana. Tras cumplir el tiempo de residencia de cinco años consecutivos en el mismo país, el jugador pudo ser convocado a la Tri.



El primer arribo del enganche a la nación fue en 2011 para jugar en Barcelona, donde permaneció hasta 2013. En 2016 volvió al club canario y no se volvió a desvincular.



La primera convocatoria la tuvo en 2021 para un microciclo y luego debutó en un amistoso ante Bolivia en marzo de aquel año. Su juego dejó buenos destellos y fue llamado para la fecha eliminatoria ante Brasil y Perú.



El volante tuvo minutos oficiales en la derrota de 1-2 ante el equipo Rimac. Luego estuvo presente en la Copa América y jugó ante Colombia y Perú. Después no volvió a ser citado.

