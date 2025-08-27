La Uefa Champions League 2025/26 ya tiene definidos los premios económicos que recibirán los equipos participantes.

Los 36 clubes que disputarán la fase liga partirán con una asignación fija de 21,65 millones de dólares, a la que se sumarán 2,44 millones por cada victoria y 814.000 por empate en esta etapa.

Los millonarios premios de la Champions League

El reparto establecido por la Uefa contempla también pagos crecientes a medida que los equipos avancen en el torneo:

Octavos de final: 12,79 millones.

12,79 millones. Ronda eliminatoria previa a octavos: 1,1 millones.

1,1 millones. Cuartos de final: 15,5 millones.

15,5 millones. Semifinales: 17,4 millones.

17,4 millones. Finalistas en Budapest (30 de mayo de 2026): 21,5 millones cada uno.

21,5 millones cada uno. Campeón: 7,5 millones adicionales.

La Uefa también incluyó una bonificación por clasificación en la fase liga, que se divide en partes iguales con un valor base de 275.000 dólares por parte. El equipo con el coeficiente más bajo recibirá esa cifra, mientras que el mejor posicionado puede alcanzar hasta 11,5 millones.

Además, se destinarán 34,8 millones de dólares para los clubes que participaron en rondas previas, con un fijo de 4,9 millones para quienes fueron eliminados.

Willian Pacho fue figura en la Champions League, pero no lo nominaron al Balón de Oro.

El reparto global de la UEFA

La UEFA distribuirá un total de 3.858 millones de dólares entre los clubes que participan en sus competiciones durante la temporada 2025/26, incluyendo la Champions League, la Europa League, la Conference League y la Supercopa.

De esa cifra, la mayor parte estará destinada a la Champions League y la Supercopa, con 2.869 millones de dólares, lo que representa el 74,38 % del total.

La Europa League repartirá 657 millones de dólares entre sus participantes, equivalente al 17,02 %.

Por su parte, la Conference League destinará 331 millones de dólares, que corresponden al 8,60 % del total del dinero a distribuir.

Ecuatorianos en Champions League

La próxima edición de la Champions League 2025/26 tendrá presencia ecuatoriana, con jugadores que ya conocen el torneo y otros que vivirán su debut absoluto.

Uno de los casos más llamativos es el de Piero Hincapié, quien podría jugar la competición con el Bayer Leverkusen o, en caso de concretarse su traspaso al Arsenal, hacerlo con el club inglés.

Otro que se estrenará en el certamen es Moisés Caicedo, que disputará por primera vez la Champions vistiendo la camiseta del Chelsea.

Moisés Caicedo anotó en la goleada del Chelsea sobre el West Ham en Premier League.

El zaguero Willian Pacho, por su parte, afrontará el reto de defender el título logrado la temporada pasada con el Paris Saint-Germain, donde fue pieza clave en la campaña histórica del club francés.

También hará su debut el delantero Kevin Rodríguez, quien jugará la Champions League con el Union Saint-Gilloise de Bélgica, equipo que logró su clasificación tras una gran temporada en su liga local.

Finalmente, está el caso de Joel Ordóñez, cuya participación dependerá de dónde juegue la temporada. Podría hacerlo con el Club Brujas, con el que ya clasificó, o con el Olympique de Marsella, si se concreta su traspaso antes del cierre del mercado.

