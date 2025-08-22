Moisés Caicedo tuvo una jornada especial este viernes 22 de agosto. El ecuatoriano disputó su partido número 100 con el Chelsea FC y lo celebró marcando en la goleada de su equipo sobre el West Ham (1-5), por la segunda fecha de la Premier League.

El tricolor fue titular en el estadio Olímpico de Londres y festejó su centenario de la mejor manera: con gol. Además, el club londinense estrenó su nueva tercera equipación, completamente negra, inspirada en modelos retro de su marca patrocinadora.

Con su aporte, el Chelsea consiguió su primera victoria en el campeonato inglés y, de manera provisional, se ubicó como líder de la Premier League con cuatro puntos, a la espera de que se complete la jornada.

El gol de Moisés Caicedo

Su anotación llegó al minuto 54 del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 3-1. Tras un tiro de esquina, Moisés Caicedo aprovechó una mala salida del portero rival y empujó el balón dentro del área para sellar el 4-1 parcial del cotejo.

¡GOL ECUATORIANO EN LA MEJOR LIGA! Error del golero de West Ham y 🇪🇨 Moisés Caicedo aprovechó para firmar el 4-1 de Chelsea en el duelo por la #PREMIERxESPN.



▶️ Mira la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/XcmQC83f0E — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) August 22, 2025

Más allá de su anotación, el ecuatoriano fue pieza clave en el triunfo. Salvó un gol en la línea, controló la mitad de la cancha y fue uno de los puntos más altos de su equipo.

Los otros goleadores del cotejo fueron João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández y Trevoh Chalobah.

‘Moi’ Caicedo y sus goles con el Chelsea

Moisés Caicedo no se caracteriza por ser un gran goleador, pero ya suma su tercer año consecutivo marcando con el Chelsea en la Premier League.

Con su más reciente anotación, alcanzó cuatro goles en 100 partidos con la camiseta de los ‘Blues’. Eso sí, la mayoría de sus tantos han sido auténticos golazos.

Su primer gol llegó en mayo de 2024, en el último partido de la temporada 2023/24, cuando sorprendió con un disparo desde media cancha en la victoria frente al Bournemouth.

En la campaña 2024/25 convirtió dos veces: en noviembre de 2024, con un remate de media distancia en el empate 1-1 contra el Manchester United; y en mayo de 2025, en la final de la Conference League, donde cerró la goleada 4-1 sobre el Betis con un disparo raso desde fuera del área.

