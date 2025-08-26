El ecuatoriano Joel Ordóñez atraviesa un momento complicado en el Club Brujas. El zaguero no juega desde el pasado 27 de julio y volvió a quedar fuera de la convocatoria para los playoffs de la Champions League, mientras se define su posible traspaso al Olympique de Marsella.

El jugador ya tiene acordado un contrato personal con el club francés, pero aún no puede unirse al equipo debido a que su actual institución ha cambiado en varias ocasiones las condiciones de la transferencia.

Olympique de Marsella no se rinde con Joel Ordóñez

Pese a las trabas, el Marsella mantiene la esperanza de cerrar la incorporación del joven central ecuatoriano, considerado uno de los de mayor proyección de su generación.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, este martes 26 de agosto el club francés continúa trabajando contrarreloj para llegar a un acuerdo, ya que el mercado de fichajes se cierra oficialmente el 1 de septiembre.

“El Olympique de Marsella sigue trabajando duro para resolver la situación con el Club Brujas y Joel Ordóñez”, publicó Tavolieri en su cuenta de X.

Club Brujas pone trabajas al traspaso

Según informó el periodista César Luis Merlo, la última oferta presentada por el Marsella fue de alrededor de 30 millones de dólares, incluyendo 5,8 millones en bonus y una cláusula de plusvalía. Sin embargo, el Club Brujas rechazó la propuesta el pasado 23 de agosto.

El propio Merlo añadió que la intención del futbolista es clara: dejar Bélgica y dar el salto a la Ligue 1 con el Marsella.

Ordóñez en Bélgica

Joel Ordóñez fichó por el Club Brujas en agosto de 2022.

En su primera temporada (2022/23), el defensor ecuatoriano se limitó a jugar con el filial, el Club NXT, en la segunda división de Bélgica. Sin embargo, en la campaña 2023/24 dio el salto al primer equipo, consolidándose como una pieza fundamental en la defensa que conquistó la liga belga.

Desde su llegada al club, Ordóñez acumula 84 partidos con el primer plantel, en los que ha marcado cuatro goles, ganándose un lugar como uno de los jóvenes con mayor proyección del campeonato.

En cuanto a títulos, ya suma tres trofeos: la Liga de Bélgica, la Copa y la Supercopa, logradas en la temporada pasada.

