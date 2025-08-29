La Champions League 2025/26 vivirá su segunda edición bajo el formato renovado de liga con 36 equipos. Aunque en la temporada pasada generó escepticismo, terminó dejando gratos resultados gracias a la mayor cantidad de partidos desde la primera fase.

El jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga, en el que cada club disputará ocho encuentros: cuatro de local y cuatro de visitante, enfrentándose a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos organizados por el ranking Uefa.

¿Cuándo empieza la Champions League?

La fase de liga arrancará el próximo 16 de septiembre de 2025 y se jugará con el siguiente calendario en su primera fase:

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025

16-18 de septiembre de 2025 Jornada 2: 30 de septiembre – 1 de octubre de 2025

30 de septiembre – 1 de octubre de 2025 Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025

21-22 de octubre de 2025 Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025

4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5: 25-26 de noviembre de 2025

25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2025

9-10 de diciembre de 2025 Jornada 7: 20-21 de enero de 2026

20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Ecuatorianos en Champions League

La próxima edición de la Champions League 2025/26 tendrá presencia ecuatoriana, con jugadores que ya conocen el torneo y otros que vivirán su debut absoluto.

Uno de los casos más llamativos es el de Piero Hincapié, quien podría jugar la competición con el Bayer Leverkusen o, en caso de concretarse su traspaso al Arsenal, hacerlo con el club inglés.

Otro que se estrenará en el certamen es Moisés Caicedo, que disputará por primera vez la Champions vistiendo la camiseta del Chelsea.

El zaguero Willian Pacho, por su parte, afrontará el reto de defender el título logrado la temporada pasada con el Paris Saint-Germain, donde fue pieza clave en la campaña histórica del club francés.

También hará su debut el delantero Kevin Rodríguez, quien jugará la Champions League con el Union Saint-Gilloise de Bélgica, equipo que logró su clasificación tras una gran temporada en su liga local.

Está el caso de Joel Ordóñez, cuya participación dependerá de dónde juegue la temporada. Podría hacerlo con el Club Brujas, con el que ya clasificó, o con el Olympique de Marsella, si se concreta su traspaso antes del cierre del mercado.

Finalmente, Nilson Angulo podría sumarse a esta lista si se concreta el interés del Sporting de Lisboa en ficharlo.

