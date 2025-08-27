La UEFA Champions League tendrá tres sorpresas en su sorteo y en la fase liguera con el Kairat Almaty de Kazajistán, el Pafos de Chipre y el Bodø/Glimt de Noruega. Los equipos lograron una hazaña histórica al clasificar, por primera vez, a la ronda de liga tras dejar atrás al Celtic de Escocia, al Estrella Roja de Serbia y al Sturm Graz de Austria y lucen como la novedad entre los 36 participantes.

El Celtic, campeón de Europa en 1967 y con la ambición de jugar su fase de grupos número catorce, se vio atrapado en el férreo sistema defensivo del Kairat durante 120 minutos. El equipo de Brendan Rodgers terminó sin ideas, mientras que los kazajos encontraron más espacios al contragolpe. En la tanda, el arquero Temirlan Anarbekov fue la figura al detener tres lanzamientos, mientras que Kasper Schmeichel no pudo salvar a los escoceses, lo que desató la euforia en Almaty.

Más noticias:

Por su parte, el Pafos, club fundado en 2014, escribió también su propia página dorada al clasificarse por primera vez a la fase de grupos. Tras ganar 1-2 en Serbia, parecía que la remontada del Estrella Roja con el 0-1 en Chipre forzaba la prórroga, pero un gol del brasileño Jaja en el minuto 90 dio la clasificación a los chipriotas.

Hubo otro estreno: el Bodø/Glimt noruego también se metió en la fase final del torneo más prestigioso de Europa. Después de golear 5-0 al Sturm Graz en la ida, cayó 2-1 en la vuelta, pero el global de 6-2 le alcanzó para celebrar su primer pase histórico.

Los tres debutantes estarán en el sorteo del jueves 28 de agosto del 2025 en Mónaco, mientras que los equipos eliminados continuarán su camino en la Liga Europa.

Los clasificados a la UEFA Champions League 2025

–Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

–España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

–Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

–Alemania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

–Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

–Países Bajos: PSV, Ajax

–Portugal: Sporting de Lisboa, Benfica

-Bélgica: Union Saint-Gilloise, Club Brujas

–Turquía: Galatasaray

–República Checa: Slavia Praga

–Grecia: Olympiacos

–Noruega: Bodø/Glimt

–Kazajistán: Kairat Almaty

–Chipre: Pafos

–Azerbaiyán: Qarabag

–Dinamarca: Copenhague.