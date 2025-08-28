El camino para conocer al campeón de la UEFA Champions League 2025-26 se define desde este jueves 28 de agosto con el sorteo de la fase de liga, que se llevará a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco.

La UEFA detalló que la Champions League tendrá 36 equipos participantes en la fase de liga. Cada jornada tendrá 18 partidos en ocho jornadas, completando 144 partidos que reunirán a los mejores equipos de Europa y a los mejores jugadores del planeta.

La UEFA explicó en su sitio web oficial que cada club jugará ocho partidos en la fase de liga en un partido único, cuatro en casa y cuatro de visitante.

Para el sorteo, los 36 clubes se dividen en cuatro grupos de nueve clubes. Los bombos se componen de acuerdo con la clasificación del coeficiente de clubes establecida al comienzo de la temporada y con el campeón de la UEFA Champions League como cabeza de serie en el grupo 1.

En el bombo uno quedaron PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

En el dos, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt y Club Brujas.

En el tres, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Marsella.

En el cuatro, Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Unión SG, Qabarag, Athletic Club, Newcastle, PAFOS y Kairat Almaty.

Una de las grandes novedades de este año va a ser la hora de la celebración de la gran final de la Champions League, que este año se disputa en Budapest, desde las 18:00 (11:00 de Ecuador), abandonando el tradicional horario de las 21:00 (14:00 de Ecuador).

Calendario fase de liga:

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Rondas eliminatorias

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Fase de liga

Bayern Múnich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y PAFOS.

Chelsea: Barcelona, Bayer Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, PAFOS y Qarabac.

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olimpiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

Inter: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty y Unión SG.

Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo, Tottenham, Athletic y Copenhague.

Liverpool: Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qabarac y Galatasaray.

Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olímpicos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.

PSG: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Portugal, Newcastle y Athletic.

Manchester City: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray y Mónaco.

