La Selección de Bolivia se aseguraró su participación en el repechaje del Mundial 2026, gracias a su victoria sobre Brasil y la derrota de Venezuela frente a Colombia en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Pero, ¿qué es exactamente este repechaje y cómo se disputará?
Tradicionalmente, el repechaje de la Conmebol consistía en una serie de ida y vuelta contra una selección de otro continente, casi siempre de Oceanía y, en ocasiones, de Asia.
Más noticias:
Sin embargo, para el Mundial 2026 la FIFA decidió cambiar el sistema, debido al aumento de selecciones participantes que pasó de 32 a 48 equipos.
Así es el nuevo formato del repechaje al Mundial
La repesca mundialista se disputará en marzo de 2026 en México, con sedes en Guadalajara y Monterrey. Por primera vez será un torneo de sede única y sin partidos de ida y vuelta.
Participarán seis selecciones:
- 1 de Conmebol
- 1 de Concacaf
- 1 de AFC (Asia)
- 1 de CAF (África)
- 1 de OFC (Oceanía)
- 1 cupo adicional para Concacaf, como confederación anfitriona
La UEFA estará excluida, ya que organiza su propio sistema de repesca.
El formato del repechaje será un mini torneo disputado a partido único.
En la primera fase, los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales. Los vencedores avanzarán a la siguiente ronda.
En paralelo, los dos mejores clasificados en el ranking tendrán la ventaja de pasar directamente a la fase final, donde esperarán a los ganadores de las semifinales.
Finalmente, se jugarán dos finales. Los equipos que salgan victoriosos obtendrán los últimos dos cupos al Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.
Selecciones clasificadas hasta el momento
Hasta septiembre de 2025 hay dos equipos confirmados para este repechaje:
- Bolivia, como representante de Conmebol.
- Nueva Caledonia, de Oceanía, que podría lograr la primera clasificación mundialista de su historia.
Todavía restan definirse los cupos de las demás confederaciones:
- Concacaf: los dos mejores segundos lugares de la tercera ronda.
- Asia (AFC): el ganador de la quinta ronda de eliminatorias.
- África (CAF): el vencedor de su serie de quinta ronda.
Mira el D-Bate