La Selección de Bolivia se aseguraró su participación en el repechaje del Mundial 2026, gracias a su victoria sobre Brasil y la derrota de Venezuela frente a Colombia en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Pero, ¿qué es exactamente este repechaje y cómo se disputará?

Tradicionalmente, el repechaje de la Conmebol consistía en una serie de ida y vuelta contra una selección de otro continente, casi siempre de Oceanía y, en ocasiones, de Asia.

Más noticias:

Sin embargo, para el Mundial 2026 la FIFA decidió cambiar el sistema, debido al aumento de selecciones participantes que pasó de 32 a 48 equipos.

Así es el nuevo formato del repechaje al Mundial

La repesca mundialista se disputará en marzo de 2026 en México, con sedes en Guadalajara y Monterrey. Por primera vez será un torneo de sede única y sin partidos de ida y vuelta.

Participarán seis selecciones:

1 de Conmebol

1 de Concacaf

1 de AFC (Asia)

1 de CAF (África)

1 de OFC (Oceanía)

1 cupo adicional para Concacaf, como confederación anfitriona

La UEFA estará excluida, ya que organiza su propio sistema de repesca.

El formato del repechaje será un mini torneo disputado a partido único.

En la primera fase, los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales. Los vencedores avanzarán a la siguiente ronda.

En paralelo, los dos mejores clasificados en el ranking tendrán la ventaja de pasar directamente a la fase final, donde esperarán a los ganadores de las semifinales.

Finalmente, se jugarán dos finales. Los equipos que salgan victoriosos obtendrán los últimos dos cupos al Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Selecciones clasificadas hasta el momento

Hasta septiembre de 2025 hay dos equipos confirmados para este repechaje:

Bolivia , como representante de Conmebol.

, como representante de Conmebol. Nueva Caledonia, de Oceanía, que podría lograr la primera clasificación mundialista de su historia.

Todavía restan definirse los cupos de las demás confederaciones:

Concacaf : los dos mejores segundos lugares de la tercera ronda.

: los dos mejores segundos lugares de la tercera ronda. Asia (AFC) : el ganador de la quinta ronda de eliminatorias.

: el ganador de la quinta ronda de eliminatorias. África (CAF): el vencedor de su serie de quinta ronda.

Mira el D-Bate