La selección de Bolivia afronta este 9 de agosto del 2025 su última oportunidad para mantener vivo el sueño de llegar al Mundial 2026. Enfrente tendrá a un rival de peso, Brasil, tetracampeón del mundo, al que recibirá en los siempre imponentes 4.150 metros de altitud de El Alto.

El equipo de Óscar Villegas no solo depende de sí mismo: además de ganar a la Canarinha, necesitará que Venezuela, su rival directo por el repechaje, no consiga un triunfo frente a Colombia. La Verde ocupa la octava posición con 17 puntos, apenas uno menos que la Vinotinto, que con 18 se mantiene en la zona de repesca.

Bolivia está obligada a ganar a Brasil y depende de Colombia

El margen de error es mínimo: solo un resultado positivo, combinado con un tropiezo de Venezuela, mantendría a Bolivia en la pelea por un cupo en la repesca intercontinental que se disputará en marzo. La presión es enorme, pero el plantel boliviano llega completo, sin bajas por lesiones ni suspensiones, y con la ventaja de un escenario que históricamente ha sido difícil para las selecciones visitantes.

En las últimas horas, Villegas afinó detalles tácticos y probó variantes, entre ellas la posibilidad de que Guillermo Viscarra, arquero del Alianza Lima, ocupe el lugar de Carlos Lampe bajo los tres palos. En el mediocampo, nombres como Antonio Melgar y Henry Vaca aparecen como opciones para dar frescura al juego de una Bolivia que necesita, sobre todo, eficacia. “Tenemos que pensar solo en ganar”, advirtió el mediocampista Roberto Carlos Fernández, consciente de la magnitud del reto.

Brasil arriba sin inconvenientes ante la ‘Verde’

Brasil, por su parte, ya clasificado con 28 puntos, llega a Bolivia sin la urgencia de los locales, pero con la exigencia de cerrar las Eliminatorias con autoridad. Carlo Ancelotti trasladará a su equipo a la altura apenas horas antes del partido para minimizar los efectos del entorno, una estrategia habitual para los visitantes en El Alto. Gabriel Martinelli, delantero del Arsenal, reconoció que la altitud “obstaculiza”, pero aseguró que la Canarinha trabajó durante la semana enfocada en “ganar” y en mantener una actitud competitiva desde el primer minuto.

El historial reciente muestra un equilibrio inesperado: en ocho partidos jugados en Bolivia por Eliminatorias, tanto la Verde como la Verdeamarela suman tres victorias cada una, además de dos empates. Este antecedente alimenta la esperanza boliviana de lograr un golpe histórico en casa, justo cuando más lo necesita.

Alineaciones de Bolivia y Brasil:

Bolivia: Carlos Lampe (arquero); Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández (defensas); Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil (volantes); Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Moisés Paniagua (delanteros).

Brasil: Alisson (arquero); Caio Henrique, Alexsandro Ribeiro, Fabricio Bruno, Vitinho (defensas); Bruno Guimarhaes, Lucas Paquetá (volantes); Samuel Lino, Richarlison, Luiz Henrique (delanteros).

