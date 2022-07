Jorge Célico es cuestionado tras la derrota ante El Nacional

Jorge Célico en la rueda de prensa antes de su partido frente a El Nacional. Foto: Twitter Barcelona

Redacción Bendito Fútbol

El DT de Barcelona Jorge Célico es cuestionado por sus decisiones y estilo de juego tras la derrota ante El Nacional.

La afición de Barcelona se encuentra molesta debido al desempeño de su equipo y a las presentaciones de su técnico. A pesar de que los toreros ganaron la primera etapa, las últimas participaciones no los dejan conformes.



En el partido frente a los criollos, el estratega optó por un equipo que contó con jugadores titulares en su mayoría. Las principales novedades fueron la inclusión de Víctor Mendoza en el arco y Jeison Mina en defensa, el resto de la oncena estuvo compuesta por futbolistas que mantienen regularidad en la plantilla.



Uno de los puntos más bajos fue la defensa, que en más de una ocasión no encontró solución a los ataques del rival. De igual forma, los cambios llegaron a partir del minuto 64 y tampoco le dieron frutos en la búsqueda de revertir el marcador.

Cuestionamientos

La hinchada de Barcelona expresó su malestar por medio de las redes sociales. El patrón general fueron los señalamientos sobre Jorge Célico y su planteamiento dentro del cotejo.



Entre los argumentos de los simpatizantes se manifestó que el entrenador no ha reforzado adecuadamente el equipo. De igual forma, dijeron que, perder contra una escuadra de la Serie B, es un resultado que demuestra que no debe continuar.

Humillacion, de terror, espantoso lo vivido hoy, culpables directos Célico y Alfaro Moreno por no reforzar de buena manera el plantel. Perder contra un equipo de segunda es un resultado saca técnico. No hay laterales, no hay extremos, no hay un 9, este equipo está para llorar. — XAVIER COELLO-BESEKE (@xaviercoellob) July 3, 2022

Algo que no entiendo

Célico dice q no le gusta pedir q contraten jugadores, sino potenciar a los q tiene y darle oportunidad a los jóvenes de la cantera.

Pero…

Por qué no pone a Yanez?

Qué pasa con Rendón?

A Isaac Delgado se le burla y lo mete al min 90, para que juegue 4 min. — ૮σiʍβʀᴀ (@coimbra1990) July 3, 2022

Célico tiene la culpa por insistir con Castillo y Penilla. Ponlo a Yañez o a Valencia, no pueden hacerlo peor, para eso tendrían que salir expulsados a los 5 minutos de entrar. Al menos ellos sí pueden mejorar, Castillo y Penilla en cambio solo pueden ir en declive. — DebateBSC (@DebateBSC) July 3, 2022





Las opiniones también se centraron en que los futbolistas actuales no tienen la calidad suficiente, mientras que el timonel se opone a más incorporaciones. En cuanto a sus recientes palabras, en las que dijo que prefiere dar oportunidades a juveniles, puntualizaron que aquello no se vio reflejado en el último choque.



La alineación y el estilo en la cancha fue otra de las críticas. Para los aficionados, el argentino erró al momento de escoger a la plantilla que arrancaría el compromiso.

Superioridad de El Nacional

El Nacional se impuso desde el primer tiempo por 2-1. Los goles iniciales los marcó el cuadro criollo mientras que Barcelona puso el descuento en el ocaso del primer tiempo.



La superioridad en cuanto a llegadas la tuvo el elenco militar, que pudo ampliar el marcador pero sus futbolistas no fueron certeros. Barcelona no encontró una armonía colectiva y no defendió ni atacó con claridad.



El plantel canario fue eliminado de la Copa Ecuador en su debut de la edición de 2022. La institución que levante el trofeo acumulará hasta USD 1 millón a lo largo de su campaña.