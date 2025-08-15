El campeonato ecuatoriano de fútbol está ingresando en la etapa decisiva de la primera fase, donde se definirán los equipos que disputarán el hexagonal por el título y los que lucharán por evitar el descenso.

La fecha 25 arranca este viernes 15 de agosto y se extenderá hasta el lunes 18 de agosto, con partidos atractivos y mucho en juego tanto en la parte alta como en la baja de la tabla.

Independiente del Valle lidera el campeonato con 50 puntos, seguido por Barcelona SC con 44 y Liga de Quito con 43. Más abajo, pero aún con chances, aparecen Aucas y Orense, ambos con 38 unidades.

El líder no quiere ceder terreno

El partido más importante de la jornada será Independiente del Valle vs. Orense, este sábado 16 de agosto en el estadio de IDV, en Chillo Jijón.

Los Rayados no quieren volver a dejar puntos en el camino como la última vez, mientras que el ‘Vendaval Verde’ buscará afianzarse en el cuarto lugar para asegurar un cupo en el hexagonal final.

Choques clave: escoltas vs. descenso

El domingo 17 de agosto, en el Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito recibirá a Manta FC.

La ‘U’ quiere reponerse de su tropiezo ante Aucas para seguir peleando por el liderato, mientras que el equipo manabita, que viene de rescatar un empate ante IDV, necesita sumar para evitar el cuadrangular del descenso.

Ese mismo día, pero más tarde, en el Estadio Monumental de Guayaquil, Barcelona SC se medirá ante Macará.

El ‘Ídoló’ quiere mantener el segundo puesto, pero los ambateños, que están en la pelea por no descender, buscarán sorprender y llevarse puntos valiosos.

Calendario de la fecha 25 del campeonato ecuatoriano de fútbol

Viernes 15 de agosto

19:00 Delfín vs. El Nacional – Estadio: Jocay de Manta

Sábado 16 de agosto

14:00 Mushuc Runa vs. Aucas – Estadio: Echaleche

16:30 Universidad Católica vs. Libertad FC – Estadio: Olímpico Atahualpa

19:00 Independiente del Valle vs. Orense – Estadio: IDV

Domingo 17 de agosto

13:00 Liga de Quito vs. Manta – Estadio: Rodrigo Paz Delgado

15:30 Técnico Universitario vs. Emelec – Estadio: Bellavista

18:00 Barcelona Sporting Club vs. Macará – Estadio: Monumental

Lunes 18 de agosto

16:00 Deportivo Cuenca vs. Vinotinto – Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

