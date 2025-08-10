El Nacional pierde 1-2 con Barcelona Sporting Club este domingo 10 de agosto, por la jornada 24 de la Liga Pro, en el Estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro arrancó a las 18:03.

El ‘Ídolo’ tiene una oportunidad única de convertirse en el nuevo escolta del campeonato ecuatoriano, tras el tropiezo de Liga de Quito ante Aucas y el empate de Independiente del Valle frente al Manta, lo que también le permitiría recortar puntos con el líder.

Barcelona SC se ubica tercero con 41 unidades, a dos puntos de la ‘U’ y a nueve del puntero IDV.

Por su parte, El Nacional vive una situación opuesta. Está urgido de una victoria para alejarse de la zona baja y del cuadrangular por el descenso. Actualmente, el conjunto militar ocupa la undécima posición con 25 puntos.

Historial de El Nacional vs. Barcelona SC

El Nacional vs. Barcelonas, es un partido con mucha historia. A lo largo de los años se han enfrentado en 259 ocasiones en partidos oficiales. El balance favorece por poco al ‘Bi-Tri’.

98 victorias para El Nacional

para El Nacional 95 victorias para Barcelona SC

para Barcelona SC 66 empates

En cuanto a goles, El Nacional ha marcado 347 goles, mientras que, Barcelona Sporting Club ha marcado 322.

Los máximos goleadores de este enfrentamiento son, por el cuadro criollo, Ebelio Ordóñez, quien anotó en 22 ocasiones en este enfrentamiento.

Por el lado del ‘Ídolo del Astillero’, el máximo anotador es Washington Muñoz, quien celebró en 13 oportunidades

El último enfrentamiento fue el 19 de abril de 2025, en el estadio Monumental de Guayaquil, donde Barcelona SC, se impuso 1-0 con una solitaria anotación de Octavio Rivero.

Alineaciones

Alineación El Nacional

Arquero: David Cabeza

Defensas: Bryan Hernández, Rommel Cabezas, Bryan Rivera, José Flor y Adrián Cela.

Mediocampistas: Jeremy Mejía, Edison Caicedo, Charles Vélez y Jonathan Borja.

Delanteros: Djorkaeff Reasco.

XI INICIAL 🔴



Así alinea el único Bi-Tri campeón del fútbol ecuatoriano.#ElNacional #VamosBiTri pic.twitter.com/diEK3Z0zu8 — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) August 10, 2025

Alineación Barcelona SC

Arquero: Ignacio de Arruabarrena.

Defensas: Bryan Carabalí, Álex Rangel, Xavier Arreaga y Gustavo Valecilla.

Mediocampistas:Jean Montaño, Jhonny Quiñónez y Braian Oyola.

Delanteros: Janner Corozo, Miguel Parrales y Joaquín Valiente.