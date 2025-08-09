Sociedad Deportiva Aucas gana 1-0 a Liga de Quito este sábado 9 de agosto, por la jornada 24 de la Liga Pro. El partido se disputa en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y arrancó a las 16:30.

La U llega como escolta de Independiente del Valle con 43 puntos, a seis unidades de los rayados. Una victoria sería clave para meter presión al líder y mantener vivas sus aspiraciones al título.

Por su parte, Aucas se ubica en la octava posición con 35 puntos. Un triunfo ante uno de sus máximos rivales no solo le daría un envión anímico, sino que también lo devolvería al hexagonal final por el título

Historial del Superclásico de Quito

Liga de Quito y Aucas se han enfrentado en 125 ocasiones en partidos oficiales. El balance favorece ampliamente a la ‘U’.

62 victorias para Liga de Quito

para Liga de Quito 31 victorias para Aucas

para Aucas 32 empates

En cuanto a goles, Liga Deportiva Universitaria ha marcado 209 goles y ha recibido 142.

Los máximos goleadores del ‘Superclásico de Quito’ son, por Liga de Quito, José Vicente Moreno, quien anotó en 10 ocasiones en este enfrentamiento.

Por el lado de Aucas, el máximo artillero es Édison Maldonado, conocido como ‘Osito’, quien celebró en 5 oportunidades

El último enfrentamiento fue el 18 de abril de 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga se impuso 3-1 con goles de Bryan Ramírez, Gabriel Villamil y Michael Estrada. El descuento para Aucas fue obra de Brian Montenegro.

Alineaciones

Alineación Liga de Quito

Arquero: Gonzalo Valle.

Defensas: Daniel de la Cruz, Kevin Minda, Richard Mina y Leonel Quiñónez.

Mediocampistas: Fernando Cornejo, Carlos Gruezo y Gabriel Villamil.

Delanteros: Bryan Ramírez, Jeison Medina y Lautaro Pastrán.

Alineación Aucas

Arquero: Hamilton Piedra

Defensas: Daniel Patiño, Carlos Rolón, John Jairo Ontaneda, Estalin Segura y Jonnathan Mina.

Mediocampistas: Angelo Mina, Renny Jaramillo.

Delanteros: Luis Cano, Brian Montenegro y Michael Carcelén.

Entrevista Luis Alfonso Chango