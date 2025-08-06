Sociedad Deportiva Aucas anunció este miércoles 6 de agosto la venta de entradas para el partido ante Liga de Quito, que se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, válido por la fecha 24 de la Liga Pro.

Lo llamativo fue el notable aumento en los precios, que en algunas localidades subieron hasta un 66,67 %, en comparación con su último partido como local.

Aucas incrementó considerablemente los valores

Las entradas están disponibles únicamente de manera digital, mediante escaneo de un código QR o a través de un enlace publicado en las redes oficiales del ‘Ídolo del Pueblo’.

El incremento generó críticas entre los aficionados. Uno de ellos, Omar Basantes, expresó en la red social X.

“Bien sinvergüenzas poniendo esos precios… y no lo digo por mí porque tengo mi abono”, escribió.

Bien sinvergüenzas poniendo esos precios, y no lo digo por mi porque tengo mi abono, pero con la campaña que están haciendo y el fútbol que presentan que ni siquiera es espectáculo deberían haber puesto a 6 pero no 10. — Omar Basantes Redrobán (@OmarBasantes92) August 6, 2025

Comparando con el partido ante Delfín, estos eran los precios anteriores:

Localidad vs. Delfín vs. LDU Aumento (%) General Norte/Sur $6 $10 66,67 % General Central $7 $11 57,14 % Tribuna $15 $16 6,67 % Palco $20 $25 25 %

Historial del Súperclásico de Quito

Liga de Quito y Aucas se han enfrentado en 125 ocasiones en partidos oficiales. El balance favorece ampliamente a la ‘U’:

62 victorias para Liga de Quito

para Liga de Quito 31 victorias para Aucas

para Aucas 32 empates

En cuanto a goles, Liga ha marcado 209 goles y ha recibido 142.

El último enfrentamiento fue el 18 de abril de 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga se impuso 3-1 con goles de Bryan Ramírez, Gabriel Villamil y Michael Estrada. El descuento para Aucas fue obra de Brian Montenegro.

¿Cuándo es el partido?

El partido entre Aucas y Liga de Quito se jugará el próximo sábado 9 de agosto, a las 16:30 (hora local), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.