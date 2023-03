Brighton jugará contra Grimsby Town en la FA Cup

Moisés Caicedo figura de Brighton en la FA Cup. Foto: Twitter del jugador

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Brighton & Hove Albion jugará en los cuartos de final de la FA Cup, este domingo 19 de marzo del 2023.

El equipo de las 'Gaviotas', en el que militan tres jugadores ecuatorianos, se medirá ante Grimsby Town, conjunto que milita en la English Football League Two o lo que es equivalente a la cuarta división de acuerdo al sistema de ligas que maneja el fútbol en Inglaterra.



El partido entre el Brighton & Hove Albion vs. Grimsby Town por los cuartos de final de la FA Cup está programado para el domingo 19 de marzo desde las 09:15 (hora de Ecuador).



El cuadro de la 'Gaviotas' jugará de local y el ganador avanzará a las semifinales de la FA Cup.

El Brighton de los ecuatorianos

El Brighton & Hove Albion tiene la gran oportunidad de meterse entre los cuatro mejores equipos de la FA Cup, respaldado por los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento que se les abre el camino para ir en busca del primer título en Inglaterra.



En los cuartos de final de la FA Cup también jugarán Manchester City vs. Burnley, Sheffield United vs. Blackburn Rovers y Manchester City vs. Fulham.

​

El Brighton viene el alza

El Brighton & Hove Albion afronta el primer trimestre de 2023 con resultados que los mantienen expectantes para asaltar uno de los puestos que les permita jugar un torneo europeo en el 2023/24.



En la Premier League, con tres partidos pendientes, marchan en la séptima posición con 42 puntos, luego de haber ganado 123 partidos, empatado seis y haber perdido siete.



El miércoles 15 de marzo le ganó al Crystal Palace por 1-0 un encuentro pendiente de la octava fecha. El gol de Solly March ratificó la gran campaña que vienen realizando y los afianzó en la parte alta de la tabla de posiciones.

​

Camino del Grimsby Town

El Grimsby Town comenzó su participación en la FA Cup 2022/23 desde la primera ronda dejando en el camino al Plymouth Argyle (5-1).



En la segunda ronda eliminó al Cambridge (2-1), en la tercera al Burton Albion (1-0), en la cuarta al Luton en doble partido, puesto que en el primero empataron 2-2 y en el desempate golearon 3-0.



Finalmente en la quinta ronda se deshicieron por 2-1 en la visita al Southampton. Ahora tienen en la mira al Brighton & Hove Albion y a sus ecuatorianos, quienes también intentarán dejar su huella en la FA Cup.

​

Ficha del partido

Fecha: 19 de marzo

Partido Brighton vs. Grimsby Town

Hora: 09:15

Estadio: Falmer

​

¿Dónde verlo?

Star+

